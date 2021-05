IC-professor Armand Girbes kraakt de testsamenleving: “Straks ook testen op influenza en hepatitis? Schijnveiligheid”

Net als ieder ander vrijheidslievend mens vindt prof. dr. Armand Girbes het idee van een testsamenleving vreselijk. Volgens de arts van het Amsterdam VUmc levert zo’n samenleving alleen maar “schijnveiligheid” op. En trouwens, stelt hij, moeten we dan ook gaan testen op allerlei andere virussen zoals de griep?

Armand Girbes, hoogleraar in intensive care geneeskunde, is met enige regelmaat buitengewoon kritisch op het coronabeleid van het kabinet-Rutte III. Ook nu. Want, stelt de arts/hoogleraar op Twitter, de “testsamenleving” die Hugo de Jonge (CDA) en Mark Rutte (VVD) willen creëren biedt de burger alleen maar “schijnveiligheid.” Mensen denken dat het er veiliger en gezonder op wordt, maar in werkelijkheid is dat niet het geval. Het is dan ook een bijzonder “slecht plan,” stelt hij.

En trouwens, gaat hij verder, gaan we dan straks dan “ook testen op influenza,” op hepatitis A, B, én C, op het rhinovirus, op meningokokken, MRSA, en misschien voor de zekerheid ook maar even op het rotavirus? Met andere woorden: op elk virus dat ieder jaar weer voor gezondheidsschade zorgt in de samenleving?

Een slecht plan, vooral nu de incidentie van #COVID daalt. Straks ook testen op Influenza, hepatitis A B C, rhinovirus, meningococ, MRSA, rotavirus? #schijnveiligheid. Kamer stemt in met testwet: invulling voor samenleving nog niet duidelijk

Als je op corona gaat testen, inderdaad, waarom dan niet op al die andere virussen? Oké, misschien dat die virussen an sich niet net zoveel doden veroorzaken als corona – hoewel in een zwaar griep jaar ook duizenden mensen omkomen- maar als je ze met elkaar combineert, nou, dan kom je vast toch uit bij indrukwekkende cijfers. Per jaar sterven er bijvoorbeeld 500 mensen aan hepatitis B of C. En oké, hoewel er jaarlijks maar 6-7 kinderen overlijden aan het rotavirus, worden er elk jaar wél 3.500 kinderen met dit virus opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn er ongeveer tien per dag. Druk op de zorg! En ook het rhinovirus houdt jaarlijks flink thuis in ons land.

Je kan dan dus wel bezig blijven en op allerlei virussen testen – allemaal in naam van “de volksgezondheid.”

Het hele idee van een “testsamenleving” is onzinnig – en ook nog eens in strijd met alle rechten en vrijheden die we door de generaties heen verworven hebben. Of, beter gezegd, die de overheid hortend en kuchend geaccepteerd heeft – want die rechten zijn ons niet gegeven, maar we zijn ermee geboren. Puur en alleen omdat we méns zijn.

De testsamenleving biedt geen échte veiligheid én is ook nog eens in strijd met de vrijheid die wij zo lief hebben. Maar neem het niet alleen van mij aan: luister naar Armand Girbes.