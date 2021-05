Column Frits Bosch: ‘Tactloze Thierry Baudet is een ongeleid projectiel en zal niets bereiken. Zonde!’

Frits Bosch heeft geen goed woord over voor de ‘naar fascisme neigende’ brief die Thierry Baudet dit weekend schreef, en waarin de FVD-voorman beweert dat het veroorzaken van ophef heel nuttig is. Bosch heeft geen goed woord over voor die strategie, en noemt Baudet ijdel en tactloos: “Slaap zacht Thierry, ijdele ‘lame duck’“



Thierry Baudet schrijft op de website van Forum voor Democratie het artikel “Over het nut van “ophef”. Waarom FVD de mediamacht niet schuwt”. De opzet is om zich te rechtvaardigen waarom “al sinds het ontstaan van FVD de partij regelmatig “in opspraak” raakt.”

Ik heb Thierry Baudet op deze site ooit een ‘ongeleid projectiel’ genoemd. Hij is dat nog steeds, maar hij wil dat met nadruk zijn en blijven volgens zijn artikel. Het is een interessant en intelligent geschreven stuk wat de moeite waard is om te lezen. Bij elke keer dat de partij op opspraak raakt komt Baudet met een interessante verklaring, zoals op de 5 meiposter. Zelfs prominente partijgenoten Theo Hiddema en Wybren van Haga keurden die poster af. En niet zonder reden.

Naar mijn mening dient het standpunt van een politicus voor doorsnee kiezers begrijpelijk te zijn zonder verdere uitgebreide uitleg. We mogen er immers niet van uitgaan dat alles wat Baudet naar voren brengt per definitie goed is omdat het out of the box en afwijkend is. Baudet gaat dan ver voor de troepen uit lopen. Zijn standpunten moeten verifieerbaar, begrijpelijk en invoelbaar zijn. Bijvoorbeeld: de gedachte dat “Covid-19 niet meer is dan een stevige griep” is, lijkt onzin. In Zweden hebben ze getracht deze “stevige griep” zonder lockdown en avondklok te beteugelen en daar komen ze nu – na grote schade en schande – op terug.

Net als bij Baudets verklaring over de 5 meiposter denk ik: iemand is politicus om een bepaald, concreet doel te bereiken. Als je mijlenver op de muziek vooruit loopt, bereik je niets. Timing is minstens net zo belangrijk als de inhoud van de boodschap. Volgens dit laatste stuk, dat grenzen wil doorbreken die momenteel gelden om tot de bestuurlijke klasse te horen, is geen politicus nodig maar een opiniemaker, een intellectuele stroming zo je wilt. Maar een politieke partij streeft concrete doelen na voor een achterban. Die doelen hebben te maken met de inrichting van de maatschappij en een visie daarop. Om die doelen te bereiken, heb je niet alleen invloed nodig maar ook bestuurlijke macht.

Die macht krijg je enkel als je het spel tactisch en strategisch speelt. Er zijn nogal wat Oosterse wijsgeren die daar verstandige dingen over gezegd hebben. En als je de macht hebt, dan kan je effectief worden. Baudet lijkt geen greintje tact te bezitten. Met oogkleppen op buldert hij voort in zijn eigen gelijk. Niets en niemand kan hem tegenhouden. Hij laat zich door niemand adviseren. Hoeft volgens hem ook niet, want hij heeft immers altijd gelijk, zijn intuïtie volgend. Slaap zacht Thierry, je bent als politicus een ijdele ‘lame duck’.

Nu is het weer het verongelijkte gedrag, onderwijl invloed en gezag kwijtrakend, zetels verliezen en politiek gezien niet effectief bezig zijn. Regeren is vooruitzien, en een goede politicus weet dat. Nu is er inderdaad “altijd wat” met FVD met tot gevolg niet datgene wat Baudet graag wenst, maar wel hoongelach, zetelverlies, en tanende invloed. Geen 5 meiposter gaat daar verandering inbrengen. Terwijl de punten die hij noemde zoals anti-klimaatverdrag, de EU-problemen of immigratie allemaal politieke doelen zijn die hij wezenlijk had kunnen beïnvloeden als er niet “altijd wat is.”

En omdat er “altijd wat is” en volgens het artikel zal dat ook zo blijven, wordt er politiek gezien nog geen deuk in pakje boter geslagen. Dat is wel de maatstaf waarlangs een politicus wordt beoordeeld. Een ongeleid projectiel zal niets bereiken. Zonde!

Baudet moet oppassen niet de kant van fascisme op te gaan. Dit zonder te willen beweren dat hij een volwaardig fascist is. Daarvoor zijn z’n uitingen te fragmentarisch en onvoldragen. Een veel gehuldigd standpunt is dat fascisme geen ideologie is, maar slechts louter een negatieve anti-ideologie. Kenmerkend is dat het zich buiten de democratie wil plaatsen. Het lijkt meer op een beweging dan op een politieke partij, hoewel het wel onder die vlag vaart. Het is in de kern nihilistisch en puur pragmatisch. Het is een anti-houding zonder coherent wereldbeeld. Het ontleent slechts zijn identiteit aan stellingnames tegenover andere ideologieën en stromingen. Het is als zodanig weinig zinvol en productief.

Ik noem Baudet geen fascist, maar zijn uitingen gaan wel in de richting waar fascisme onder verstaan wordt. Zijn brief is daar een bijzonder pijnlijk voorbeeld van.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.