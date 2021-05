“Ik heb een eed afgelegd:” Huisarts in Lelystad wil patiënten coronavaccin niet toedienen

Dokter Ramdas uit Lelystad is geen fan van het coronavaccin. Sterker nog, bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is er melding tegen hem gedaan omdat hij zijn patiënten niet zelf een inenting geeft met het vaccin. Zijn assistente doet dat, en dan ook alleen nadat de patiënten een verklaring hebben getekend.

“Persoonlijk heb ik de injectie geweigerd vanwege tal van bezwaren,” schrijft de arts die werkt in Gezondheidscentrum Kempenaar in een brief aan zijn patiënten. “Omwille van de eed die ik heb afgelegd kan ik u deze injectie niet geven. Ik ben er namelijk niet van overtuigd dat ik u hiermee niet zal beschadigen.”

Maar, Ramdas uit, dit betekent niet dat zijn patiënten niet ingeënt kúnnen worden. “U zult uw prik krijgen van mijn assistente,” schrijft hij. “Zij zal dit geheel uit vrije wil doen.” Dit omdat zij dus wél denkt dat het vaccin veilig is, en ze de patiënten er wél een gunst mee doet.

Voor dat gebeurt moet de patiënt nog wel een verklaring tekenen. In die verklaring staat: “’Hierbij verklaart ondergetekende zichzelf uitgebreid geïnformeerd te hebben over wat deze Covid-19-injectie is en wat de mogelijke effecten zullen zijn. De injectie wordt geheel vrijwillig en niet onder druk genomen.”

Vervolgens biedt dokter Ramdas zijn excuses aan, aan zijn patiënten omdat hij hen “last bezorgt” met zijn “overtuigingen.”

Een woordvoerster van de Landelijke Huisartsen Vereniging laat weten op de hoogte te zijn van Ramdas’ manier van handelen. En zegt ze, er zijn nu eenmaal “overal twijfelaars, ook onder artsen.” In dit specifieke geval is het zo dat vaccineren niet in het reguliere takenpakket van huisartsen hoort. De huisarts hoeft het dus niet te doen als het tegen zijn principes indruist. “Dat is hetzelfde voor kleine medische ingrepen, euthanasie en ook vaccineren.”

En trouwens, zegt ze, er is ook nog eens niets mis met Ramdas’ strategie omdat de patiënten de prik alsnog kunnen halen.

Dat Ramdas een brief heeft gestuurd is erg onorthodox, maar ook dat is niet verboden.

Ondertussen heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een klacht binnen gekregen. De IGJ laat weten maatregelen te nemen “als dat nodig is.” Wat betreft het niet prikken door de huisarts zelf, daar kan de IGJ niets mee. Waar mogelijk wel iets mee kan gebeuren is dat het niet “niet de bedoeling” is dat patiënten “een verklaring tekenen.”

“De enige schriftelijke toestemming die van een patiënt gevraagd kan worden is of hij/zij akkoord gaat met het doorgeven van de vaccinatiegegevens aan het RIVM. Wanneer een huisarts om deze toestemming vraagt, kan de IGJ deze arts aanspreken”

Ondertussen is Ramdas heel kalm over deze materie. “Ik heb een eed afgelegd,” aldus de arts tegen De Telegraaf. “,Ik heb gezworen dat ik zal weldoen en niet zal schaden. En ik kan niet garanderen dat ik niemand zal schaden met een vaccinatie.”

En als mensen hem beschuldigen van “manipulatie” omdat hij een brief heeft meegestuurd, nou, daar is hij niet van onder de indruk. “Ik denk dat de manipulatie vanuit overheid, RIVM en het OMT veel sterker is,” zegt hij daarover.

Op Twitter kan dokter Ramdas evenwel op behoorlijk wat steun rekenen. “Trots op mijn huisarts collega Ramdas uit Lelystad,” schrijft mede-huisarts Els van Veen terwijl ze naar zijn verhaal op de website van De Telegraaf linkt:

Trots op mijn huisarts collega Ramdas uit Lelystad ❤️

'Nadenken doe je pas als je stilstaat en niet klakkeloos eenzijdige informatie tot je neemt.

We zijn helaas heel bange konijntjes geworden die achter heel dubieus beleid aanlopen.'https://t.co/dpgCEn2zMe — Els van Veen (@veen_els) May 1, 2021

Neuroloog Jan B. Hommel noemt Ramdas’ opstelling “moedig.” En, schrijft hij, hij dwingt hierdoor zijn patiënten “zelf goed na te denken. En wie gevaccineerd wil worden kan gevaccineerd worden. Zo was informed consent toch ooit bedoeld?”

https://t.co/CTzJi6SzVE Wat zal ik zeggen? Ik denk dat het moedig is, en in ieder geval zijn patiënten dwingt om zelf goed na te denken. En wie gevaccineerd wil worden kan gevaccineerd worden. Zo was informed consent toch ooit bedoeld?#coronavirus #coronavaccinatie — Jan B. Hommel – alias @the_stinging (@hommel_b) May 1, 2021

Maar er zijn ook negatieve reacties:

Huisarts in Lelystad weigert #coronavaccin

Dit is voer voor #wappies , die lezen het artikel natuurlijk niet, zijn assistente voert de #inenting uit.#ikdoenietmeermee pic.twitter.com/qSEnAlkSW5 — | | 🌍 | | MediaWatcherNL | | 🇳🇱 | | (@MediawatcherNL) May 1, 2021

Paracetamol wilde Ramdas mij ook al niet voorschrijven dat heeft nog meer bijwerkingen dan corona vaccin #1mei huisarts lelystad #functieelders https://t.co/ttSiyZ2fB4 — Karl Marx (@KIootzak) May 1, 2021

Wat een …. laat lekker zijn assistent voor de klus en de verantwoordelijkheid opdraaien! Zo werkt dat natuurlijk niet hè.

Verlengde arm Ramdas. — Frederique🐾🐾⚘ (@Frederique0404) May 1, 2021