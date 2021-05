IND heeft afgelopen jaar 50.000 vreemdelingen de Nederlandse identiteit gegeven

In 2020 zijn 96 procent van de verblijfsvergunningaanvragen goedgekeurd door IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Dat is bijna twee keer zoveel als het jaar ervoor, waardoor 2020 een explosieve stijging kent van het aantal verleende Nederlandse identiteiten aan vreemdelingen.

In 2018 kregen zo’n 21.000 vreemdelingen de Nederlandse identiteit, in 2019 was dit 26.000 maar 2020 kende een ongekende groei: maar liefst 50.000 mensen kregen de Nederlandse identiteit, dat laat de Telegraaf weten.

Bij de naturalisatieverzoeken komen Syriërs naar voren als de grootste groep, gevolgd door mensen uit Eritrea. Veel van deze groep Syriërs kwam aan in 2015. Ze mogen, met een geldige verblijfsvergunning, na vijf jaar Nederlander worden. Dit verklaart mogelijk de grote stijging van het aantal goedgekeurde naturalisatieverzoeken.

Op sociale media is het onrustig vanwege dit nieuws. De explosieve stijging komt voor velen aan als onverwacht nieuws. Terwijl Nederland al een gigantisch woningentekort heeft blijkt ons bevolkingsaantal door migratie nog eens flink te stijgen.

Extreem. De grenzen moesten allang al dicht zijn. https://t.co/HDg1Tbeb2u — Avish Jajairam (@avishjajairam) May 4, 2021

Vorige week kaartte Forum voor Democratie dit probleem al aan: de Nederlandse overheid treuzelt te veel met het terugsturen van Syriërs naar hun land, dat weer als veilig te boek staat. Het resultaat hiervan zien we in de cijfers van de IND: een explosieve stijging in het aantal goedgekeurde naturalisatieverzoeken. Al deze goedgekeurde verzoeken kunnen weer flink wat problemen veroorzaken bij de huisvesting in Nederland.