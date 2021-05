Informateur Mariëtte Hamer: coalitie met rechtse partijen is nog altijd mogelijk

Mariëtte Hamer, die momenteel de kabinetsformatie leidt, denkt dat een coalitie met alleen rechtse partijen nog altijd tot de mogelijkheden behoort. Dat heeft ze naar verluid vertelt tegen JA21-voorman Joost Eerdmans, die zich zorgen maakte dat politiek Den Haag al aan het voorsorteren was op coalitie met alleen linkse en middenpartijen.

Hamer zou hebben benadrukt dat er momenteel “geen kopgroep” is, en dat er nog geen enkele partij definitief is afgeschreven. Ook JA21 zou dus nog in de race zijn. Eerdmans heeft duidelijk gemaakt dat dat wat hem betreft alleen zo is, als door andere partijen wordt erkend dat migratie en EU hoofdthema’s zijn in deze formatie.

De oud-PvdA-politica sprak vanochtend met leiders van vijf kleinere partijen: FVD, JA21, SGP, Fractie Den Haan en BBB. Den Haan omschreef de bijeenkomst als “een constructief gesprek” waarin over “herstel- en transitiebeleid” is overlegd.