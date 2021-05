Israël-correspondent: ‘Binnenkort waarschijnlijk grondoffensief, Netanyahu wil terreurgroepen in Gaza verzwakken’

De Telegraaf-correspondent in Israël, Ralph Dekkers, mocht vanmorgen even langskomen bij Goedemorgen Nederland van WNL om uit te leggen hoe het op dit moment is in om in Israël te wonen, en natuurlijk wat Israël de komende tijd van plan is. Hij wond er geen doekjes om: Israël gaat binnenkort een groot grondoffensief beginnen tegen Palestijnse terreurorganisaties. Het gaat dus helemaal los in het Midden-Oosten.

Wat betreft het wonen in Tel Aviv, waar hij zit, zei Dekkers dat “de kans heel klein” is dat je in Tel Aviv geraakt wordt door een Palestijnse raket. Maar natuurlijk zit de druk er wel op, nu. Het is, zegt hij, zeker in Tel Aviv “heftiger dan anders.” Het is met name erg vervelend voor kinderen, die natuurlijk wél bang zijn – ze moeten opeens naar schuilkelders rennen, en krijgen het gevoel dat ze hun leven niet zeker zijn.

Het wordt steeds waarschijnlijk dat Israël een grondoffensief begint tegen Hamas, zegt Midden-Oosten correspondent van De Telegraaf Ralph Dekkers. Bemiddelen heeft volgens hem geen zin meer. “Israël wil terreurgroepen in de Gazastrook verzwakken." #WNL pic.twitter.com/IlGq4El2v2 — WNL Vandaag (@WNLVandaag) May 12, 2021

Volgens Dekkers is het “steeds waarschijnlijker” dat Israël een grondoffensief begint als Hamas en Islamitische Jihad, twee Palestijnse terreurorganisaties, door blijven gaan met het schieten op Israëlische steden. Natuurlijk vroeg de presentatrice van WNL of de VN Veiligheidsraad daar nog iets “aan kan doen.”

Dekkers’ antwoord daarop is luid en duidelijk: nee, dat kan de VN niet. “De VN Veiligheidsraad kan weinig doen. De dynamiek is nu op de grond. Egypte, het land dat normaal bemiddelt tussen Hamas en Israël, heeft dat opnieuw geprobeerd. Maar Israël wil niet eens praten. Die zegt, ‘We zijn nu een operatie gestart. We gaan Hamas, we gaan Islamitische Jihad en alle andere terreurgroepen in de Gazastrook verzwakken, zodat ze zoiets niet nog een keer kunnen doen.'”

Natuurlijk moeten die terreurorganisaties vernietigd worden, alleen zijn er twee kleine problemen: 1) ze verstoppen zich achter burgers waardoor Israël honderd procent zeker weet dat bij tegenaanvallen veel burgerdoden zullen vallen en 2) dit gebeurt nu elke paar jaar. Steeds bouwt Hamas zijn arsenaal op, waarna het losgaat op Israël. Israël vecht dan terug met luchtaanvallen, waarna Hamas roept dat het onmenselijk is, en nóg meer raketten afvuurt op Israëlische burgers. Daardoor wordt Israël weer woest, waarna er een grondoffensief komt om Hamas “te verzwakken.” Dat “verzwakken” lukt, maar daarna trekt Israël zich terug, waarna het spel van voren af aan begint.

De enigen die er baat bij hebben zijn de radicaal-islamitische en totaal gestoorde Hamas en Iran (die laatste gebruikt Hamas om de eigen macht in de regio te vergroten), en de Israëlische voormannen die zichzelf op deze manier neer kunnen zetten als sterke leiders, en als hoeders van hun volk. En voor iemand roept dat Israël nu “korte metten” gaat maken met Hamas: nee, dat gaat Israël niet doen. Want dat is het doel niet van dit soort operaties. Zoals Dekkers terecht stelt gaat het ze erom Hamas “te verzwakken.” En dat is een tijdelijke situatie, want Iran zorgt er daarna altijd voor dat Hamas in de jaren erna weer op volledige oorlogssterkte komt.

Deze hele toestand is dus volkomen onzinnig. We hebben in het Midden-Oosten te maken met een heel vreselijke dynamiek. Geen eenzijdige waarschuwingen van de VN Veiligheidsraad, geen krokodillentranen van zogenaamde “vrienden van Palestina,” en geen opschepperij van “vrienden van Israël” brengt daar verandering in.