Israëlhater Sylvana Simons gaat op foto met “Palestijnse ambassadeur”: “Wij strijden voor rechtvaardigheid!”

Dat Sylvana Simons een enorme hekel heeft aan Israël wisten we al langer. Maar om dat er toch nog even extra in te wrijven heeft haar partij nu een foto online gezet van de BIJ1-leider met “de Palestijnse ambassadeur.” Want, stelt de partij, ze willen duidelijk maken dat ze altijd zullen blijven strijden voor “rechtvaardigheid” voor het Palestijnse volk. Gek genoeg hadden ze niets te zeggen over het terroristische geweld van diezelfde Palestijnen tegen Israël.

“Vandaag mochten we Palestijnse ambassadeur Rawan Sulaiman in de Tweede Kamer ontvangen!” schrijft BIJ1 heel blij op Twitter. “BIJ1 zal zich onvermoeibaar blijven verzetten tegen de onderdrukking van de Palestijnen en strijden voor rechtvaardigheid.”

Vandaag mochten we Palestijnse ambassadeur @Rsulaiman13 in de Tweede Kamer ontvangen! BIJ1 zal zich onvermoeibaar blijven verzetten tegen de onderdrukking van de Palestijnen en strijden voor rechtvaardigheid. pic.twitter.com/nCtrUiEZw7 — BIJ1 (@PolitiekBIJ1) May 28, 2021

That’s it. Geen commentaar over de raketaanvallen van Hamas op Israël. Alleen dit. Samen met de “Palestijnen” strijden tegen “de onderdrukking” en juist weer “voor rechtvaardigheid.”

Dat is natuurlijk al hypocriet genoeg, maar het wordt allemaal nóg erger gemaakt door dat Simons vervolgens niet alleen met de ambassadeur op de foto is gegaan, maar ook met een Palestijnse vlag. In het gebouw van de Tweede Kamer. Die daar hangt alsof het Gaza is waar de foto genomen is.

Maar nee, het was in Den Haag. Want tegenwoordig vinden Nederlandse parlementariërs het volkomen normaal om met een vlag van een ander land te paraderen. Allemaal om aan te tonen hoe zeer ze deugen.

En nee, het doet er niet toe of het nou een Israëlische vlag is, een Russische vlag, een Palestijnse vlag of een andersoortige vlag. Nederlandse parlementariërs moeten trots op de foto staat met de Néderlandse vlag. Punt.

Maar ja, wat hadden we anders kunnen verwachten van Sylvana Simons; een vrouw die de Nederlandse cultuur en geschiedenis zo erg haat dat ze die feitelijk wil uitwissen?