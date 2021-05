Kabinet dwingt iedereen aan de bedelstaf: 12.000 meer Nederlanders in de bijstand dan jaar geleden

In slechts een jaar tijd zijn er 12.000 mensen bijgekomen in de bijstand. Dat is sowieso al zorgelijk, maar nog meer reden om ons druk te maken is het feit dat de stijging van het aantal bijstandstrekkers het sterkst is onder jongeren; bij uitstek de mensen die op eigen benen zouden moeten kunnen staan.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat het aantal mensen in de bijstand razendsnel is toegenomen in het eerst kwartaal van dit jaar. Dat komt natuurlijk doordat de Nederlandse economie weer in een recessie verkeert. Ze willen ons doen geloven dat dit komt “door corona,” maar dat is flauwekul. Het komt door het bewust gekozen beleid van het kabinet. Er had ook op een manier gereageerd kunnen worden die de economie – en dus burgers! – niet bakken met geld zou kosten. Maar nee, het moest zo streng mogelijk.

Er zijn “miljarden” gegaan naar bedrijven om die “overeind te houden,” aldus de Volkskrant. Hierdoor is het aantal mensen dat hun baan verloren heeft nog iets van beperkt gebleven, hoewel natuurlijk heel veel mensen wel degelijk hun werk kwijt zijn of tenminste minder verdienen dan een jaar geleden.

Maar ook daarbij wordt weggelaten door de Volkskrant dat die hulp “nodig” was omdat de overheid talloze bedrijven het werken letterlijk onmogelijk heeft gemaakt.

Door dit wanbeleid waren er eind maart 433.000 mensen met een bijstandsuitkering. Onder jongeren waren er 3.000 meer dan een jaar geleden, wat een toename is van 9%. Dit zijn ronduit schokkende cijfers.

Maar wacht, laat de Volkskrant weten, er is goed nieuws. Want volgens “economen” is het einde van deze crisis in aantocht. Want, geloven zij, er zijn nogal wat burgers die juist flink wat spaargeld hebben vergaard in de afgelopen tijd omdat niets open was. Zij gaan hun geld er nu volgens deze economen heel snel doorheen jassen als alles weer echt open gaat, en we teruggaan naar “normaal” – of naar een nieuw normaal dat in ieder geval minder beperkend is dan wat we de afgelopen maanden hebben gezien.

Helaas zijn daar twee problemen mee: er is geen enkele garantie dat er in de herfst geen “vierde golf” komt, waarna de overheid dan weer alles op slot gooit… en er is óók geen garantie dat mensen met spaargeld hun geld er inderdaad snel even doorheen jagen. Het kan best zijn dat ze de boel niet vertrouwen en dus de hand op de knip houden. Alle reden om te blijven nadenken: die armoedeval die reeds 12.000 zielen heeft opgeslokt? Die kan nog wel eens een blijvertje zijn, door dit armoedestimulerende overheidsbeleid.