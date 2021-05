Kabinet luistert niet naar te strikt OMT-advies en gaat, onder voorbehoud, meer versoepelen

“Alles wijst erop dat we op weg zijn naar een mooie zomer”, zei demissionair premier Rutte tijdens de persconferentie. De versoepeling hangt wat het kabinet betreft niet af van een procentje meer of minder instroom in de ziekenhuizen. Dat meldt De Telegraaf.

Eventjes leek het erop dat het kabinet nieuwe versoepelingen weer een week uit ging stellen. Omdat het RIVM en het OMT het niet eens waren dat de daling van 20,2 procent in het aantal ziekenhuisopnames voldoende zou zijn voor versoepelingen, terwijl ze eerder zelf zeiden dat 20 procent wél goed genoeg zou zijn. Het kabinet legt die discussie over een procentje meer of minder in ieder geval grotendeels naast zich neer.

Vanaf 19 mei moet het weer mogelijk zijn om een bezoek te brengen aan een pretpark of dierentuin. Sportscholen en zwembaden gaan ook weer open. De openingstijden voor de terrassen worden verruimd. Nu kan een terrasbezoek van 12 tot 18 uur, dat wordt opgerekt naar van 6 tot 20 uur. Ook kunnen er vakantieplannen worden gemaakt.

Het grootste probleem waar het kabinet nu mee zit, is het volledig heropenen van de scholen. Alle versoepelingen gaan sowieso niet door als de coronacijfers toch ineens spontaan blijken te stijgen, maar de scholen heropenen tijdens een daling zou opnieuw een piek kunnen veroorzaken. Aan de andere kant gebeurt dit op een moment dat het lente is, het weer meezit en het warmer wordt. Dat kan bevorderlijk zijn voor de coronacijfers, waardoor het effect van heropening van de scholen mogelijk teniet wordt gedaan.

Rutte zegt in ieder geval optimistisch te zijn over het in laten gaan van de versoepelingen op 19 mei.