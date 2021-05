Kamerlid Laura Bromet (GroenLinks): ‘Wij willen een suikertax’

Laura Bromet van GroenLinks laat weten op Twitter dat er wat haar partij betreft zo snel mogelijk een speciale “suikertax” moet komen op ongezond of in ieder geval suikerrijk voedsel. Dit om ervoor te zorgen dat dit soort voedsel duurder wordt, waardoor minder mensen het zullen kopen en consumeren.

“Gezond voedsel werd 20% duurder,” schrijft ze op Twitter, “maar ijs en snoep werden goedkoper.” Dat is tegen het zere been van GroenLinks. “Daarom wil GroenLinks een suikertax,” concludeert ze dan ook.

Een suikertax is een extra belasting op suikerhoudend voedsel dat ongezond is. De bedoeling van deze strategie is om dergelijk voedsel eigenlijk onbetaalbaar te maken voor grote bevolkingsgroepen, en dan met name voor lagere inkomensgroepen die juist vaker dan gemiddeld ongezond voedsel nuttigen.

Op Twitter zijn de reacties op het voorstel van Bromet overwegend negatief, ook al omdat mensen menen dat dit idee hypocriet is. “Geestig: GroenLinks wil een suikertax maar die geldt natuurlijk niet voor doelgroep. Obesese kindertjes zijn prima mits van de juiste religie,” aldus Volkskrant-columnist Arthur van Amerongen.

#GroenLinks Geestig: GroenLinks wil een suikertax maar die geldt natuurlijk niet voor doelgroep. Obesese kindertjes zijn prima mits van de juiste religie. pic.twitter.com/z30L9hw3U1 — Arthur van Amerongen (@DonArturito) May 29, 2021