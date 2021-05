Kinderombudsvrouw luidt de noodklok: scholen en mbo’s snel weer helemaal open, “er voltrekt zich een stille ramp”

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer laat in het NRC Handelsblad vandaag de alarmbellen rinkelen over het gebrek aan structuur dat jongeren momenteel geboden wordt. Ze vindt daarom dat er niet zuinig moet worden omgesprongen met corona-versoepelingen voor het onderwijs. Gemiddeld volgen ze wellicht twee dagen per week onderwijs, en dat is volgens Kalverboer funest: “De schade die we aanrichten door jongeren zo te laten bungelen is enorm.”

De Kinderombudsvrouw benadrukt dat de gevolgen van de lockdowns nog jarenlang te voelen zullen zijn bij veel kinderen. “Zij hebben zich op een cruciale leeftijd niet op een normale manier kunnen ontwikkelen door sociale isolatie en gebrek aan structuur. Dat kan leiden tot mentale problemen.”

Daarom moeten de scholen volledig open, vindt ze. Na de meikvakantie moeten de middelbare scholen en de mbo’s gewoon weer vijf dagen per week onderwijs op locatie bieden. En anders is de kans groot dat meer leerlingen zullen ontsporen. Kalverboer: “Leerkrachten waren verbijsterd over die hele leuke, gewone leerlingen die ineens met stenen gooiden en geweld gebruikten tegen leerkrachten en agenten. “