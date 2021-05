Klimaatmeisje Greta Thunberg is BOOS op Nederland: “Protesteert tegen biomassacentrale in Diemen”

Klimaatactiviste Greta Thunberg heeft forse kritiek geuit op de plannen voor een biomassacentrale in het Noord-Hollandse Diemen. De Zweedse Thunberg maakt zich zorgen over een verhoogde CO2-uitstoot door de centrale van het Zweedse energiebedrijf Vattenfall.

Op Twitter gaat het welbekende ‘klimaatmeisje’ helemaal los op een artikel dat werd gepubliceerd in de Zweedse krant Dagens Nyheter. Energiebedrijf Vattenfall zou namelijk voornemens zijn om binnen één generatie fossielvrij te zijn. Dat willen ze compenseren door pellets te verbranden, onder meer in Diemen. Tegenstanders vrezen dat de CO2-uitstaat door kolenverbranding alleen nog maar meer zal toenemen.

Thunberg citeerde eerder deze week op haar Twitter-pagina:

“Ieder jaar zullen meer dan 200.000 ton houten pellets worden verbrand in de geplande energiecentrale van Vattenfall in Diemen, Nederland. De investering maakt deel uit van de omschakeling van het bedrijf naar fossielvrij – maar dreigt in plaats daarvan te leiden tot een verhoogde uitstoot van kooldioxide.”

"Över 200.000 ton träpellets ska brännas varje år i Vattenfalls planerade kraftverk i nederländska Diemen. Satsningen är en del i bolagets omställning till fossilfritt – men riskerar i stället att leda till ökade utsläpp av koldioxid."https://t.co/G5ifXdNKa8 — Greta Thunberg (@GretaThunberg) May 6, 2021

Het idee van Vattenfall -in kader van verduurzaming van het energiebedrijf- was eigenlijk om de biomassacentrale in Diemen de grootste van Nederland te maken. Hoewel het Zweedse bedrijf in 2020 besloot om de plannen voorlopig in de ijskast te plaatsen, is het hele onderwerp weer ‘hot-topic’ na het activisme van Thunberg op Twitter.

Hoewel er dus nog helemaal geen besluit is genomen over de mogelijke komst van een biomassacentrale in Diemen, zeggen tegenstanders: “Deze acties wijzen er niet op dat het bedrijf zich aan het bezinnen is, zoals ze afgelopen zomer nog naar buiten bracht”, aldus Fenna Swart van Comité Schone Lucht en Maarten Visschers van Leefmilieu in een brandbrief begin dit jaar.