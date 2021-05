Korpschef Henk van Essen over mogelijk toestaan dragen hoofddoek: ‘Politie is intern in debat’

In Nederland dient de politie neutraal te zijn in de uitingen naar buiten toe. Ten opzichte van andere landen is het voor Nederlandse agenten niet toegestaan om religieuze attributen te dragen tijdens een dienst, maar, zo geeft korpschef Henk van Essen aan, intern is er wel een debat gaande over dit soort onderwerpen. Intern bespreekt men wel over de kwestie wel of geen hoofddoek of andere uitingen als agent.

Bij het programma WNL op Zondag was politie-korpschef Henk van Essen te gast, die onder meer sprak over de rol van de politie in onze samenleving. De samenleving wordt steeds meer divers en men verwacht dat de politie dit ook wordt en tijdens de BLM-demonstraties werd dit ook al duidelijk – de neutrale houding van de politie werd niet altijd nageleefd doordat sommige agenten besloten mee te doen aan het knielen voor solidariteit. Hoeveel langer kan de Nederlandse politie nog haar ‘neutrale status’ behouden? Intern houdt men al discussies over dit vraagstuk. Door de hoofddoek-discussie, die in 2017 in Amsterdam begon, en de BLM-protesten is men bij de politie, intern, anders gaan kijken naar deze neutrale houding en is er dus een debat gaande binnen de gelederen van de politie.



Volgens presentator Rick Nieman is korpschef Van Essen er klaar voor om zulke debatten aan te gaan, waarop van Essen het volgende zegt:

“Ik denk dat we eerst een debat aan moeten gaan. Kijk, die neutraliteit is een groot goed. Dat zie ik zelf ook. Als we demonstraties begeleiden zijn we neutraal, in uniform zijn we neutraal. We hebben tijdens de Black Lives Matter-demonstraties intern het debat gehad over collega’s die uiting aan artikel 1 van de Grondwet, die knielden mee. Nou, dat geeft intern het debat ‘ben je nog wel neutraal’, mijn stelling is geweest daar geef je uiting aan artikel 1 van de Grondwet, daar kan niemand tegen zijn. Dus ik heb daar naar gekeken of dat een goed signaal was. Ik probeer in een metafoor te zeggen dat dat debat aan de gang is. Op dit moment is het zo dat we neutraal zijn in onze uitingen, en daar doe ik het mee. Maar het debat is daarmee niet uitgesloten.”

De politie krijgt al een tijdje het verwijt niet divers genoeg te zijn en dat heeft dus effect gehad: intern is men aan discussiëren over de uitingen van agenten.