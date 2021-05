Kwint (SP): ‘Bonus Booking na coronasteun is schuld van minister Koolmees, hij ontraadde strengere voorwaarden’

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken ligt onder vuur nadat is gebleken dat Booking forse bonussen uit heeft gedeeld terwijl het bedrijf coronasteun heeft ontvangen. ‘Geen fraai beeld, maar strikt juridisch mag het wel’, zei Koolmees. “Ja”, reageert SP-Kamerlid Peter Kwint, “Omdat je zelf geen strengere voorwaarden wilde.”

Reiswebsite Booking heeft miljoenen aan bonussen uitgekeerd aan de driekoppige bestuurstop en aan medewerkers op het hoofdkantoor in Amsterdam. In totaal gaat het om zo’n 28 miljoen euro, terwijl het bedrijf 65 miljoen euro aan steun kreeg van de Nederlandse overheid.

Minister Koolmees vindt het allemaal heel spijtig, zegt hij in het AD, en meent dat het bedrijf wat heeft uit te leggen, maar ‘strikt juridisch’ mag het en dus komen ze er gewoon mee weg. Maar SP-Kamerlid Peter Kwint gaat niet mee in het idee dat Booking hier de boosdoener is en het Koolmees allemaal maar overkomen is, en zegt:

Ja. Omdat je zelf geen strengere voorwaarden wilde. En toen dat werd voorgesteld je het actief ontraadde. https://t.co/lIRumTYaZA — Peter Kwint (@peterkwint) May 28, 2021

Volgens Kwint ligt de fout wel degelijk bij Koolmees, die werd gewezen op de risico’s en die dus bewust liet bestaan. Is Koolmees dan zo ongelofelijk naïef dat hij hoopte dat bedrijven hier geen misbruik van zouden maken? Of vindt hij het eigenlijk gewoon prima als de belastingbetalers de bankrekeningen van topbestuurders spekken?

Koolmees gaf in een reactie aan dat het ‘sowieso lastig is om bedrijven met buitenlandse eigenaren aan te spreken’. Als je geen duidelijke juridische voorwaarden opstelt wel ja!