LOL! NPO-slopende omroepbazen: ‘We weten heel precies waar we mee bezig zijn’

Nu het ene na het andere populaire tv-programma wordt geknipt of compleet verdwijnt, vragen steeds meer mensen zich af wat er toch aan de hand is bij de NPO. Maar volgens de NPO-bazen, die programma’s als Radar, Andere Tijden en Opsporing Verzocht vervangen voor amusementsshows (die inmiddels alweer zijn geschrapt), is er niets aan de hand: ‘Er is lef nodig voor vernieuwing’, durven ze in een interview aan Het Parool te beweren.

Dit interview laat perfect zien dat ze he-le-maal de weg kwijt zijn bij de NPO. Kwaliteitsprogramma’s met een duidelijke (en belangrijke) maatschappelijke functie worden opgeofferd voor prullaria-shows als Showcolade, De Bluffer, Tik M Aan en Dino’s Bezorgservice. Twee van die shows zijn inmiddels al geschrapt en een derde is verschoven naar een later tijdstip. Daar lijken de NPO-bobo’s totaal geen lessen uit te willen trekken. Hun conclusie? “Het is ook een kwestie van pech. Soms, als je iets nieuws wilt uitproberen, gaan er dingen mis,” zegt Frans Klein (directeur video).

Dat is echt onzin. Het heeft niets met pech te maken, Frans Klein, het is gewoon rotzooi. Door in te zetten op licht vermaak gaat de NPO feitelijk de concurrentie aan met heel het internet, waar iedere vorm van vermaak in overvloed beschikbaar is. Dat ga je dus niet winnen. Maar wat kun je niet makkelijk vinden? Kwaliteitsjournalistiek (in video-format) en diepgang bij maatschappelijke thema’s.

Maar daar willen de NPO-bazen niet aan, want ‘dat is er al’. Klein zegt: “We horen nu steeds: waar is de journalistiek? Nou, volop op NPO2 en ook op NPO1, waar we Tijd voor Max, EenVandaag, De Vooravond, het NOS-journaal, Op1, Radar en Kassa uitzenden.”

Op het NOS-journaal, Radar (wordt ingekort) en Kassa na, zijn het bijna allemaal dezelfde formats. Actuele onderwerpen worden in vijf à tien minuutjes besproken door grotendeels dezelfde gasten met grofweg dezelfde opvattingen. Plak er een muziekfragmentje tussen en zet een cabaretier aan tafel, en klaar is kees. Dat wordt dan ‘journalistiek’ genoemd.

Als ze bij de NPO op deze manier door blijven gaan dan kun je de publieke omroep grotendeels wel doodverklaren. Dan wordt het de komende jaren namelijk een strijd om meer geld voor minder kwaliteit en meer laagdrempeligheid, tot een punt waarop het zelfs beledigend wordt voor de mensen die nog wél durven te kijken.

Het wordt hoog tijd dat er een tv-programma komt waar de kijker kan stemmen voor een nieuwe NPO-baas: een soort mix tussen een talentshow en Dragon’s Den. Veel incompetenter dan Frans Klein kan het immers echt niet meer.