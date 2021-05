Man van EU-coronabazin Stella Kyriakides onder vuur voor miljoenencorruptie: “Zeer problematisch”

Eurocommissaris Stella Kyriakides, die in haar takenpakket niet alleen gezondheid heeft, maar ook de eindverantwoordelijke is voor het uitonderhandelen van alle vaccincontracten met leveranciers, ligt onder vuur wegens de financiële handel en wandel van haar man. De Cypriotische Rekenkamer heeft namelijk geconcludeerd dat haar echtgenoot, Kyriakos Kyriakides, een “zeer problematische” lening van vier miljoen euro heeft aangenomen. Dit terwijl de man geen onderpand kon bieden, maar toch ging de Cyprus Cooperative Bank – een staatsbank – overstag, en verstrekte het geld. Daarna werd niet goed geregistreerd waarvoor het geld bedoeld was, en ook dat was een flinke misser meent het rapport.

Die transactie van €4 miljoen wordt daarom niet vertrouwd, is de conclusie van een hard rapport van de Rekenkamer van het Zuid-Europese eiland waar het echtpaar Kyriakides woont. De vraag is waarom het geld dan toch is overgemaakt. De Duitse pers schrijft dat dit in Brussel de vraag deed leven of Kyriakos Kyriakides niet heeft geprofiteerd van de hoge positie van zijn vrouw in de EU.

Eurocommissaris Kyriakides beweert echter “geen persoonlijke betrokkenheid bij de kwestie” te hebben gehad, terwijl haar echtgenoot bezweert dat al zijn zakelijke overeenkomsten “altijd gebaseerd waren op de richtlijnen van de toezichthouders.”