Martin Bosma (PVV) ziet in stoppen Andere Tijden een dreigement: “NPO heeft weer eens MILJOENEN NODIG”

De NPO heeft bekendgemaakt dat het gaat stoppen met het bekroonde geschiedenisprogramma Andere Tijden, na eerder al te hebben besloten dat ook de tv-programma’s Radar, Opsporing Verzocht, Opgelicht?! en het Familiediner zullen worden ingekort of in hun geheel zullen verdwijnen. Martin Bosma (PVV) meent dat het hier gaat om een dreigement vanuit de NPO.

De NPO maakt schoon schip, en schrapt onder het mom van verjonging vele gevierde programma’s, waaronder dus ook Andere Tijden. Inmiddels zijn petities opgestart om het programma toch te behouden, en dus komt PVV-Kamerlid Martin Bosma in actie. Er wordt hier een spelletje gespeeld, denkt hij:

https://twitter.com/Martinbosma_pvv/status/1390592191156916227

“Gaap. Gaap. De NPO heeft weer eens MILJOENEN NODIG. En dus komen ze met hun vaste dreigement: het stoppen met Andere Tijden. Waarvan ze weten dat het ‘t favoriete NPO-programma is van politici en opiniebobo’s. Zo voorspelbaar. Zo doorzichtig. En iedereen trapt er weer in,” zegt Bosma op Twitter.

Martin Bosma zou hier best een punt kunnen hebben. Bij de NPO is namelijk wel een trend van bezuiniging aan de gang. Alleen is dat niet het hele verhaal, want er is natuurlijk een oorzaak voor het vermeende chronische geldgebrek bij de NPO. De programma’s waar Hilversum op bezuinigt zijn voornamelijk programma’s met een duidelijke maatschappelijke functie, in een tijd waarin de meest banale spel- en talkshows als paddenstoelen uit de grond schieten.

De NPO lijkt dus eigenlijk meer geld te eisen voor meer shows waarin BN’ers moeten raden of een object van chocola is, of waar ‘diversiteit’ duidelijk het enige ideaal is. De strategie van de NPO is dus eigenlijk als volgt: ‘kwaliteit omlaag, ideologie omhoog. En jullie gaan ervoor betalen, of anders schrappen we je favoriete show.’

Hoe verklaar je anders dat treitervlogger Ismail Ilgun compleet onderuit is gegaan qua kijkcijfers met zijn show over drillrappers, maar in eerste instantie toch gewoon een tweede seizoen aangeboden kreeg?

De enige reden dat dit niet door is gegaan is niet vanwege beroerde kijkcijfers, maar omdat Ilgun het voor zichzelf uiteindelijk iets té hard heeft verpest. Zijn fratsen op internet pasten namelijk niet binnen de heersende ideologie van de NPO (‘hij nam niet genoeg afstand van mensen die slachtoffers exposen‘). En diezelfde NPO eist nu meer geld zodat ze lekker door kunnen experimenteren met types als Ilgun, terwijl het kwaliteitsprogramma’s als Andere Tijden opoffert.

Laat de NPO maar in het sop gaarkoken. Leg Andere Tijden en al die andere programma’s maar op het hakblok en kijk maar hoe ver je daarmee komt. De belastingbetaler is gek als die hier nog geld voor neer wil (laten) tellen. Of zoals Bosma dat zo kleurrijk formuleert: “Gaap. Gaap.”