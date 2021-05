Mensensmokkel naar Nederland loopt de spuigaten uit: 40% meer “contrabande met personen”

De smokkel van mensen naar Nederland is het afgelopen jaar significant toegenomen. Waar er in 2019 nog 89 gevallen van contrabande met mensen werd ontdekt door de Koninklijke Marechaussee, was dat in 2020 123 keer het geval.

Dat bericht De Telegraaf.

Marechaussee-woordvoerder Robert van Kapel laat weten: “„De meeste criminelen worden opgepakt in de omgeving van Ter Apel, waar vreemdelingen tot zelfs voor de deur van het asielzoekerscentrum worden afgezet. In 2020 werd ruim een derde (45) van alle mensensmokkelaars door de grenspolitie in het hoge noorden aangehouden.”

Met name taxibedrijven worden veelvuldig ingezet. Daar wordt dan 500 euro voor betaald. De illegalen die gedropt worden door de taxi’s hebben er dan al “een hele reis opzitten, en zijn heel Europa al doorgereden om in ons land te worden afgeleverd voor een asielaanvraag.”

Dit soort “pakketreizen” worden volgens de marechaussee verkocht in Syrië. Van Kapel zegt zelfs dat ze spreekwoordelijk “op de hoek van de straat” te koop worden aangeboden. De totale prijs loopt op tot maximaal 20.000 euro per persoon.