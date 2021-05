Microagressie-huilebalk Défano Holwijn faalt keihard met “eenmalig” programma: maar 56.000 kijkers!

YouTuber Défano Holwijn mekkert al jaren dat hij zo graag een televisieprogramma wil. Als hem de kans maar werd gegeven, stelt hij al tijden, dan zou hij ze daar in Hilversum een poepje (niet racistisch bedoeld natuurlijk) laten ruiken. Nou, dat valt flink tegen. Want woensdagavond werd zijn tvshow “TV Avondklok” uitgezonden op NPO 3. Er keken welgeteld 56.000 hele mensen naar. Dat is zo’n zielige score; een dode hond die ergens op straat legt zou nog meer kijkers trekken.

“Ik merk dat ik gewoon niet op waarde word geschat,” aldus Holwijn eerder dit jaar. Want hij wilde al héél lang een televisieprogramma maken, maar die mogelijkheid werd hem niet gegund. Vreselijk vond hij dat. En misschien nog racistisch ook – want Holwijn is die activist die Wopke Hoekstra (CDA) ervan beschuldigde een “microagressie” te plegen omdat hij zijn naam even vergeten was. Dus dat soort beschuldigingen komen bij Holwijn ongeveer automatisch de mond uitrollen.

Na die affaire wilde BNNVARA hem dan tóch de kans geven, want bij die linkse omroep houden ze wel van racismeroepers. En dus kreeg hij woensdag zijn kans. TV Avondklok, wat eigenlijk de tv-versie is van zijn eigen hoegenaamd best succesvolle Instagram-show genaamd FC Avondshow.

Nou, dat werd een fiasco. Want, bericht de MediaCourant, er keken maar 56.000 mensen naar Holwijns tv-dingetje. “Slechts 1,1 procent van álle mensen die op dat moment televisie keken, stemde af op Défano. Dat is echt een bizar lage score,” aldus de entertainment/mediawebsite.

“Défano scoort maar liefst 73 procent onder het laatste weekgemiddelde van NPO 3. Het programma dat voor hem te zien was, First Dates, trok maar liefst vier keer zo veel kijkers: 226.000.”

Het is nu natuurlijk wachten op een officiële reactie van Holwijn zelf. Het zal niemand verbazen als die roept dat het allemaal komt door het vermeende racisme van de Nederlandse bevolking.