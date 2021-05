Ministerie over website van huisartsen die vaccinverspilling tegen willen gaan: “geen verstandig idee”

Het ministerie van Volksgezondheid schiet weer eens in de kramp. De huisartsen die met de website prullenbakvaccin.nl de verspilling van vaccinresten tegen willen gaan, wijken namelijk af van het uitgestippelde vaccinatiebeleid. Dat meldt de NOS.

Het idee dat we deze coronacrisis “samen doen”, zoals het kabinet ons telkens voor heeft proberen te houden, blijkt wederom een wassen neus. Ieder initiatief dat de efficiëntie van het vaccinatiebeleid (of iedere vorm van het coronabeleid wat dat betreft) kan verhogen, wordt genadeloos ontraden. Het ministerie van Volksgezondheid schiet het idee van de huisartsen namelijk direct af en zegt: “Dit lijkt sympathiek, maar het is geen verstandig idee. De vaccins zijn van het RIVM, zij bepalen de verdeling. Dit is niet aan anderen.”

Wat het ministerie en het RIVM betreft moet alles zo bureaucratisch mogelijk en is ieder initiatief een potentiële bedreiging voor hun regie. Dat is dan ook de reden dat het ministerie, geheel volgens procedure, de artsen doorverwijst naar de ‘vaccinatiemakelaars’ van het RIVM. “RIVM-makelaars volgen de landelijke strategie: de meest kwetsbaren en ouderen eerst. Dit initiatief doet dat niet”, zegt een woordvoerder van het ministerie. Ook wordt er nog even verwezen naar het ‘feit’ dat er maar weinig vaccins overblijven en dat er nog steeds schaarste is.

Als dat zo zou zijn, waarom bevestigen de GGD, het RIVM en hetzelfde ministerie dan dat er een kwart miljoen kwetsbaren extra uitgenodigd worden vanwege lege prikstraten (via AD)? De restvaccins gaan naar mensen die ze maar wat graag willen, terwijl de overheid een kwart miljoen mensen opnieuw uit moet nodigen omdat ze niet zijn komen opdagen. Het slaat toch werkelijk nergens op dat die groep niet op komt dagen en dat huisartsen kleine hoeveelheden vaccins dan maar in moeten leveren, zodat ze alsnog kapotgaan? De overheid lijkt regels, procedures en systemen belangrijker te vinden dan daadwerkelijk resultaat.