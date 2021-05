Overheid start website voor mensen die graag coronavaccin uit de prullenbak willen: ‘We voorkomen verspilling’

De Nederlandse overheid begint na maanden aandringen van oppositiepartijen een eigen website om Nederlanders boven de 18 die graag eerder een coronavaccin willen te koppelen aan huisartsposten waar de prikken in de prullenbak dreigen te verdwijnen. De website prullenbakvaccin.nl moet zorgen voor een versnelde hoge vaccinatiegraad door te voorkomen dat al te veel spuiten ongebruikt worden weggegooid.

De Rijksoverheid legt uit: “Aan het einde van een dag vaccineren blijven er -om diverse redenen- eigenlijk altijd vaccins over. Dat is niet te voorkomen, maar vaccin vloeistof zeker als deze eenmaal geopend is, kan of mag niet altijd bewaard worden.” Dat moet anders, ziet men nu in: “Dat is zonde, want veel mensen willen heel graag een vaccinatie. Om verspilling van vaccins, ook wel ‘spillage’ genoemd, te helpen voorkómen hebben wij deze website gemaakt. Deze website ‘koppelt’ dus mensen die vaccins over hebben aan het einde van de dag, met mensen die er graag een ontvangen. Want elk vaccin dat ongebruikt de prullenbak in gaat is er één te veel.”

Wie dus wil kan via de website kijken of er coronavaccins in de eigen regio over zijn, en deze voor het einde van de desbetreffende werkdag laten zetten. Men kan geen keuze wat betreft vaccins bieden: of iemand Moderna, Pfizer, Janssen of AstraZeneca krijgt, ligt aan wat er over is.

Er zijn nog niet veel huisartsen aangesloten bij de dienst. De ontwikkelaars van de website hopen dat dit binnenkort anders ligt.