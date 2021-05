Nanninga (JA21) woedend op Amsterdamse driehoek die fouilleeracties wil verminderen: ‘Dit verwoest levens’

De Amsterdamse driehoek komt de door links gedomineerde gemeenteraad tegemoet: het plan om een proef te houden met fouilleeracties wordt opnieuw aangepast. JA21-raadslid Annabel Nanninga is hier niet over te spreken. “Dit verwoest levens”, aldus Nanninga in een ferme reactie op dit besluit.

De Amsterdamse driehoek had altijd al een afwijkende aanpak van criminaliteit ten opzichte van andere grote steden. Terwijl het qua mes- en wapengeweld alles behalve goed gaat in onze Nederlandse hoofdstad. Na lang traineren besloot de driehoek om eindelijk een proef te starten met fouilleeracties, maar nu al worden er concessies gemaakt, dat meldt AT5.

In Rotterdam is men al vrij lang bezig met preventief fouilleren, maar omdat Amsterdam opgescheept zit met een hard linkse meerderheid in de raad wordt de invoering van dit beleid – en proeven hiermee – keer op keer geweigerd. Nu heeft de driehoek eindelijk besloten om toch een proefproject te starten om het wapenbezit en wapengeweld aan te pakken in de stad. Maar de proef is nog niet eens gestart en er worden nu al aanpassingen gemaakt. Dit tegen het zere been van Nanninga, die spottend spreekt over “HopsieTopsieDeugkabouterland”.

Het is surrealistisch. Soms kan ik wel lachen om het 🦄🦋🌻HopsieTopsieDeugkabouterland 🌻🦋🦄 waarin wij ons werk proberen te doen maar dit is zo schofterig, zo lelijk en zo gevaarlijk. Dit verwoest levens. https://t.co/kuz4urDVAn — Annabel Nanninga (@ANanninga) May 22, 2021

Nanninga heeft gelijk dat de Amsterdamse deug- en symboolpolitiek vaak genoeg hilarisch is, er worden soms de meest absurde deugmaatregelen ingevoerd. Maar in deze kwestie gaat het om de veiligheid van Amsterdammers, en door dit soort proeven en beleid keer op keer te traineren speel je gewoon met de veiligheid van je inwoners.

Amsterdam wordt al een tijdje geteisterd door flink wat wapengeweld, de stad heeft overduidelijk behoefte aan een lik-op-stukbeleid én een goed preventiebeleid. In Rotterdam laat men zien dat preventief fouilleren wel zeker werkt. De linkse meute kan beter stoppen met het doordrammen van haar eigen agenda, zodat ze zich eindelijk gaan bekommeren om de veiligheid van Amsterdammers.