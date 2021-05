Nederland walgt massaal van broodbeleg ‘frikandel smeersalade’: “Dood het, met vuur!”

Op social media is Nederland massaal in opstand gekomen tegen broodbeleg dat Lidl deze week aanprijst in haar reclamefolder. De supermarktketen stunt met de zogenaamde “frikandel smeersalade.” Voor slechts €1,29 kan men deze ‘lekkernij’ vanaf 27 mei aanschaffen. Het is een “Frisse broodsalade met frikandel,” legt de Lidl uit. Een “frisse salade gevuld met bruin fruit,” en bovendien “lekker bij de borrel op een broodje of toast.”

Over dat laatste denkt Nederland massaal anders. Het Nijmeegse GroenLinks-raadslid Huub Bellemakers verdenkt zijn Twitter-tegenstanders ervan dit op hun boterhammen te smeren, maar de Alkmaarse pastoor Jan-Jaap van Peperstraten is minder subtiel: “Kill it with fire.”

BNNVARA-medewerker Pascal Vanenburg grijpt terug op de koloniale tijd. “Nederland: koloniseert eeuwenlang landen met een briljante eetcultuur,” aldus een kleine geschiedenisles. “Ook Nederland: frikandel smeersalade.” Als een volger vervolgens aangeeft niet meer te willen, weet Vanenburg wel raad: “Toetsenbord onderkotsen. Opvegen en verkopen als frikandel smeersalade.”

Twitteraar Lotje vat de volkswil samen met een vaak geciteerde tweet: “Bruin fruít gaat hier de composthoop op.”