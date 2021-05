Nederland weigert sponsor te worden voor gratis coronatesten naar Zuid-Europese vakantieoorden te worden

Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66) diende een voorstel in om coronatesten gratis te maken, naar aanleiding van de plannen voor een Europees reiscertificaat. Het Europees Parlement heeft dit voorstel gesteund, maar Nederland ziet vooralsnog geen heil in zo’n ‘gratis’ coronatest voor reizigers binnen de EU. Dat meldt RTL Nieuws.

Op het eerste gezicht lijkt zo’n voorstel voor een gratis coronatest misschien sympathiek, maar niets is minder waar. Zo’n test is nooit gratis. Linksom of rechtsom betaalt de EU-burger voor dit geintje. En laten we nou niet doen alsof mensen die op vakantie gaan niet een slordige honderd euro overhebben voor zo’n test. Dus waarom zouden mensen die niet op vakantie gaan de vakantiegangers indirect moeten sponsoren? Dat is namelijk waar het op neerkomt.

Het plan van In ’t Veld is eigenlijk een vorm van corporatisme: het sponsoren van bedrijven door middel van publiek geld. Goed voor de toeristische sector, goed voor testbedrijven, goed voor vakantielanden en dus goed voor de EU, maar slecht voor de burger.

En misschien zou het nog niets eens zo erg zijn als die PCR-testen een tientje zouden kosten, maar die dingen kosten nog steeds iets van honderd euro. De prijs gaat nu nog wel omlaag, maar als de EU die dingen gratis aan gaat bieden, waarom zou de prijs dan nog verder omlaag gaan? De EU zou in zo’n scenario een gegarandeerde afnemer zijn, dus iedere poging om de kosten omlaag te brengen is verspilde moeite.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft deze keer volledig gelijk, hij zegt: “Het hoort bij de kosten die je kunt maken als je op vakantie gaat. Het geldt voor iedereen dat je een vakantiebegroting moet maken en daar kan dit bij horen. Ik vind dus niet dat wij die kosten dan voor rekening van de belastingbetaler moeten laten komen.”

De Jonge heeft voor één keer het gelijk aan zijn zijde. Laat Europese vakantielanden die coronatests zelf maar sponsoren, dat klinkt tenminste als een goede investering.