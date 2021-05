Nederlandse benzineprijs stuwt op naar recordhoogte: €1,895 per liter

De Nederlandse automobilist was behalve enige tijd in 2012 nog nooit zo duur uit voor een volle tank benzine. Dat blijkt uit berichtgeving van de consumentenorganisatie UnitedConsumers. Doordat de Amerikaanse economie een heropleving beleeft nu coronapandemie daar over het ergste punt heen is, trekt de prijs sterk aan. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

Door de aantrekkende Amerikaanse economie, kost een liter benzine nu voor het eerst in bijna tien jaar €1,895 aan de pomp. Ook diesel stijgt flink in prijs: €1,525 is momenteel de luidende adviesprijs. Dat is nog wel iets onder het uit oktober 2012 stammende record van destijds €1,558.

In Nederland geldt brandstof voor voertuigen sowieso als flink prijzig, vergeleken met het buitenland. Er wordt in ons land veel belasting geheven over benzine en diesel, doordat de bewerkte olie niet alleen onderhevig is aan btw, maar ook aan accijnzen.