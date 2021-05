Nieuwsuur legt uit: ‘Den Haag is heel boos over Booking, maar ze kunnen er niets aan doen!’

Bij Nieuwsuur legde Arjan Noorlander gisteravond uit dat mensen in Den Haag heel boos zijn dat Booking.com 100 miljoen euro aan belastinggeld aan steun heeft gekregen, maar vervolgens tientallen miljoenen “aan bonussen” geeft aan topmensen van het bedrijf. Maar ja, zei hij, ze kunnen er niets aan doen. Jammer dan!

In Den Haag vinden ze het heel vervelend, aldus Noorlander, dat Booking.com zomaar even 26 miljoen euro aan topmensen van het bedrijf heeft gegeven, terwijl Booking eerder maar liefst 100 miljoen euro aan steun had gekregen van de staat. Wat betekent, van de Nederlandse belastingbetaler.

Den Haag is aardig verbolgen over de uitbetalingen bij https://t.co/EaAiCQPSwV, zegt verslaggever @noorlanderarjan. “Probleem is: ze kunnen er niets aan doen.” #Nieuwsuur pic.twitter.com/WxzVRP3hiH — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) May 28, 2021

Het is, natuurlijk, een grove schande. Maar wacht! Zegt Noorlander in koor met de VVD en minister Koolmees: er is helaas niet daar aan gedaan kan worden. Toen het geld gegeven werd waren daar nog geen voorwaarden aan verbonden wat betreft bonussen en dergelijke. Je kunt je afvragen waarom dat niet zo was, want iedereen had dit van kilometersver kunnen zien aankomen, maar dat geheel terzijde.

“De overheid kan en wil dit bedrag dus niet voor de belastingbetaler gaan terugeisen,” aldus Noorlander. “En ja, dan is het dus aan ons allemaal zelf om de volgende keer af te wegen of we daar dan nog ons hotelletje willen boeken.” Want ja, bij Nieuwsuur moeten ze natuurlijk nog wel even een moralistische boodschap meegeven, ook als die boodschap 100% tandeloos is.

Nu is het opmerkelijk dat de SP én de PvdA beweren dat er wél iets gedaan kan worden. Beide partijen willen dat er contact wordt opgenomen met Booking.com en dat er verteld wordt: “Boek het geld maar terug.”

Maar wacht, wat is de oplossing van de PvdA dan als dat volgens de regels niet kan? “Desnoods via hogere belastingen voor bedrijven die weer winst maken.” Dus bedrijven die net weer een beetje overeind krabbelen mogen de prijs gaan betalen voor het wangedrag van Booking.com. Aldus de PvdA.

Dit is zo mogelijk nóg erger dan de wanstaltige actie van Booking.com.

Weet je wat de ware oplossing is? De volgende keer geen extreme lockdowns afkondigen zodat het bedrijfsleven niet de vernieling in wordt geholpen! Dan heeft een club als Booking.com ook geen “steun nodig van de overheid” – en al die andere bedrijven ook niet.

Is dat misschien een idee? Of gaat dat de hoge heren en dames in Den Haag boven de pet?