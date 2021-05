NPO 1 faalt met De Bluffer: maar 253.000 kijkers (nog minder dan Dino’s Bezorgservice!)

Met De Bluffer hoopt NPO 1 hoge ogen te gooien bij, met name, een jonger publiek. Nou, die missie slaagt voorlopig totaal niet. Want de tweede aflevering van de spelshow kon maar op 253.000 kijkers rekenen, aldus Stichting Kijkonderzoek. Dit terwijl het wordt uitgezonden op wat de grootste zender van het land is.

De Bluffer is van PowNed en wordt gepresenteerd door Rutger Castricum. Zes kandidaten doen mee, maar één daarvan is nep; of de bluffer. Aan de hand van quizvragen moet die bluffer dan ontmaskerd worden. In het hele programma draait het om vooroordelen. Het is dus lekker woke.

Maar wat een normaal mens totaal niet kan verrassen, is dat zo’n programma helemaal geen kijkers trekt. Nou ja, 253.000. En voor NPO 1 – de grootste zender van het land – is dat zo goed als niks.

Sterker nog, zoals het AD uitlegt scoort De Bluffer nog slechter dan Dino’s Bezorgservice… Dat trok met de eerste afleveringen 435.000 en 335.000 kijkers, wat significant meer was dan De Bluffer. En dat programma werd van de buis gehaald juist omdat die cijfers zo “slecht” waren.

Het lijkt dan ook onvermijdelijk dat De Bluffer heel spoedig hetzelfde lot ondergaat. Nou ja, tenzij de NPO ten koste van alles wil “verjongen,” ook als dat betekent dat de zender genoegen moet nemen met véél minder kijkers.