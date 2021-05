NPO-directeur Frans Klein gaat af bij Nieuwsuur: ‘We stoppen niet met Andere Tijden, maar creëren een online omgeving voor geschiedenis’

Gisteravond kwam NPO-directeur Frans Klein langs bij Nieuwsuur om daar tekst en uitleg te geven over het programma Andere Tijden. Dat zou, werd eerder aangekondigd, van de TV verdwijnen. Dit leverde de NPO flink wat kritiek op en dus mocht Klein de boel proberen te redden. Maar de wijze waarop hij dat deed kon op veel kritiek rekenen.

Uit onderzoek blijkt dat ouderen op televisie naar Andere Tijden kijken, terwijl jongeren er juist online naar kijken. Dat is natuurlijk een “We willen juist die mix veranderen. Er wordt nu veel gezegd, we stoppen met Andere Tijden, dat doen we niet. Óók niet op televisie,” aldus Klein. Dan denk je dat er misschien een miscommunicatie is geweest.

“Wij gaan niet stoppen met Andere Tijden, maar we willen de mix veranderen. Specials op tv, en een online omgeving over geschiedenis”, zegt NPO-directeur Frans Klein. #Nieuwsuur pic.twitter.com/351KqTZbKg — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) May 7, 2021

Maar nee, dat is niet zo. Want dat “we stoppen er niet mee” blijkt “we stoppen ermee, behalve in uitzonderingsgevallen” te zijn. “De specials rond Andere Tijden die houden we gewoon in de lucht.” Ah. “De frequentie gaat naar beneden en wij proberen juist, nee, we gaan waarschijnlijk zes tot tien specials in een jaar uitzenden, dus ongeveer één per maand. En we proberen in de onlineomgeving juist een soort nieuwe geschiedenisomgeving met Andere Tijden te creëren.”

Andere Tijden verdwijnt dus wel degelijk van de buis, alleen wordt er maximaal één keer per maand een special uitgezonden.

Vervolgens ging Klein er een beetje op door dat ze de “mix” gewoon willen veranderen. Maar zijn verhaal rammelde aan álle kanten.

Voormalig PvdA-Kamerlid Jacques Monasch vindt het dan ook totaal onzinnig wat er uit Klein kwam. “Wat is dit voor een vaag geklets,” zegt hij over de brabbel die Klein uitstootte. “Dat zo’n directeur NPO dit er door krijgt met deze warrigheid. Is er eigenlijk wel tegenmacht binnen het bestuur en directie” van de NPO?

Wat is dit een vaag geklets. Dat zo’n directeur #NPO dit er door krijgt met deze warrigheid. Is er eigenlijk wel tegenmacht binnen het bestuur en directie #NPO #anderetijden #durftevragen https://t.co/JnqiApmnFe — Jacques Monasch (@JacquesMonasch) May 8, 2021

