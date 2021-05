Oeps! Cipiers Jeffrey Epstein geven toe documenten te hebben vervalst, sluiten deal om gevangenisstraf te voorkomen

De gevangenisbewaarders die Jeffrey Epstein moesten bewaken – tegen anderen én tegen zichzelf – hebben toegegeven aan onderzoekers dat ze documenten vervalst hebben. In ruil voor hun “eerlijkheid” eist het OM nu een “taakstraf” tegen ze in plaats van de gevangenistijd die ze anders vrijwel zeker zouden krijgen.

In wat weleens de grooste Friday news dump uit de geschiedenis kon zijn, berichten Amerikaanse media dat de gevangenisbewaarders van Jeffrey Epstein een deal hebben gesloten met aanklagers. Want, geven ze nu toe, ze hielden Epstein – die verdacht werd van het misbruik van tientallen meisjes en zelfs van het runnen van een misbruiknetwerk – helemaal niet in de gaten. Ze hadden hem elk half uur moeten controleren – om er zeker van te zijn dat hij geen “zelfmoord” zou plegen. Maar minstens twee uur lang deden ze helemaal niets. Volgens de aanklager lijkt het erop dat ze in de tijd lagen te slapen.

The two Bureau of Prisons workers tasked with guarding Jeffrey Epstein the night he killed himself in a New York jail have admitted they falsified records, but they will not serve prison time under a deal with federal prosecutors. https://t.co/C1jdL0CBpe — The Associated Press (@AP) May 22, 2021

En dat is nog niet eens het ergste. Want in totaal zouden ze maar liefst acht uur lang niets gedaan hebben om te controleren of Epstein nog leefde. Bewakers Tova Noel en Michael Thomas zaten toen alleen maar achter hun bureau te computeren. Zo waren ze onder meer op zoek naar sportnieuws, motorfietsen en nieuwe meubels. Dat was in hun ogen veel belangrijker dan het doen van hun wérk.

Desalniettemin vervalsten ze verslagen door te stellen dat ze de gevangenen meerdere keren geteld hadden. Daar klopte dus niets van. En door hun wangedrag werd Epsteins dood mogelijk gemaakt.

Alleen is er een probleem. Want de deal die ze gesloten hebben met de aanklager is zo zacht, dat Republikeinse leiders en gewone conservatieve twitteraars woedend gereageerd hebben. Ze mogen namelijk “onder begeleiding” naar huis, en krijgen als straf een taakstraf van honderd uur. That’s it.

Slap on the wrist for Jeffrey Epstein’s prison guards; no jail time for sleeping on the job & forging documents about it — RT USA News https://t.co/ZiAgXd5Ccu — Nhan (@NhanC18) May 22, 2021

De Republikeinse senator Ben Sasse vindt dit “belachelijk,” en velen met hem. “Dit is onacceptabel,” stelt hij in een verklaring. “De leider van een internationaal pedofielennetwerk is de dans ontsprongen, hij nam de geheimen van zijn medeplichtigen mee het graf in, en nu gaan deze cipiers afval oprapen langs de weg.”

Dat klopt natuurlijk. Maar de cipiers zullen heel opgelucht ademhalen, want deze straf slaat nergens op. Ironisch genoeg zullen ze net zo opgelucht zijn als Epsteins zedenmisdadenplegende vrienden in hoge kringen – en dat waren er nogal een paar – toen die hoorden dat hij zichzelf om zeep had gebracht. Want daardoor zou hij immers voor altijd zwijgen.

Dit is dan ook de voornaamste reden dat er nogal wat Amerikanen zijn die bijzonder kritisch zijn over het verhaal over de dood van Epstein. Vanaf het moment dat aangekondigd werd dat hij zelfmoord had gepleegd waren er hele horden Amerikanen die dachten dat het een cover-up was; dat hij uit de weg was geruimd en dat het verhaal over “zelfmoord” een leugen was. Als je vandaag zoekt op Twitter zie je dan ook meteen dat er héél veel mensen zijn voor wie deze lichte beoogde straf voor de cipiers perfect in dat alternatieve verhaal passen.

Het aantal sceptici zal hierdoor dus alleen maar toenemen. Een onverstandige zet daarom voor de aanklagers, die de gevangenisbewaarders juist zo hard mogelijk moeten straffen.

Het goede nieuws? Een rechter moet zich nog over de deal buigen. Het kan best zijn dat die het uiteindelijk alsnog afschiet.