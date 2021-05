OMT-lid Marion Koopmans geeft héél voorzichtig toe: ‘Beter ventileren kan helpen tegen verspreiding corona’

In de podcast Virusfeiten van NPO Radio 1 zegt viroloog en OMT-lid Marion Koopmans dat de overheid wellicht wat duidelijker zou kunnen adviseren om ook ruimtes goed te ventileren. Tegelijkertijd gaat ze niet volledig overstag en is het ‘ventilatiedebat’ volgens haar “geen zwart-wit verhaal”.



Je zou denken dat, om het virus zoveel mogelijk in te kunnen dammen en verdere besmetting zoveel mogelijk te voorkomen, je iedere mogelijke maatregel in zou zetten om dat te bereiken. Mondkapjes en de avondklok zijn daar perfecte voorbeelden van. Het OMT, het RIVM en de overheid wisten niet zeker of het zou werken en spraken van een ‘beperkte effectiviteit’, maar de maatregelen kwamen er wel. Of ze ook proportioneel waren en of ze niet teveel inbreuk maakten op onze vrijheid, is een andere discussie.

Nou wordt er al een behoorlijke tijd gedebatteerd over besmetting via aerosolen en de mogelijke oplossing daarvoor: goed ventileren. Maurice de Hond bleef herhaaldelijk roepen dat aerosolen de hoofdoorzaak voor de besmettingen zijn (in tegenstelling tot de grote hoest- en niesdruppeltjes) en haalde daar ook uitstekende bronnen voor aan. Toch werd er niets mee gedaan. Sterker nog, die discussie woedt nog steeds.

Schoorvoetend wordt nu door Koopmans toegegeven dat (fatsoenlijk) ventileren zou kunnen helpen, zo leren we bij NPO Radio 1. Ze beweert zelfs dat het RIVM dit eigenlijk al een tijdje zei, ze noemt het zelfs “een bekende maatregel” en voegt daaraan toe: “De overheid zou dat wellicht duidelijker kunnen communiceren.” Ze legt de fout dus eigenlijk gewoon bij het kabinet.

Maar kijk je op de site van het RIVM dan wordt daar wat gewauweld over de algemene voordelen van luchtcirculatie en het onbekende effect hiervan op het coronavirus. Hun advies komt neer op het volgen van de richtlijnen uit het Bouwbesluit, terwijl die mate van luchtcirculatie mogelijk onvoldoende is (“Het Bouwbesluit is nooit bedoeld als meetlat voor de kwaliteit van ventilatiesystemen.”). Het OMT en het RIVM staan dus achter een advies dat neerkomt op ‘we denken dat het zo wel voldoende is’. En Koopmans stelt dat de overheid dat wel wat meer mag onderstrepen, terwijl het advies juist mogelijk heeft geleid (en nog steeds kan leiden) tot meer besmettingen. Ongelofelijk.