Ondernemers alwéér diep de vernieling in door rampen-duo Rutte en De Jonge: nog langer wachten op coronasteun

Voorlopig lijkt er nog geen eind te komen aan het geblunder van het (demissionaire) kabinet-Rutte. Opnieuw kregen ondernemers, die het al loodzwaar hebben, vervelend nieuws te horen. De coronasteun die zelfstandigen als tegemoetkoming krijgen wordt voor het lopende kwartaal pas een maand later uitgekeerd. Dit tot grote frustraties van deze ruggengraat van de Nederlandse samenleving.

Normaal gesproken zou het loket voor aanvraag van de coronasteun rond deze tijd openen, maar ondernemers kregen de vervelende mededeling te horen dat ze een maand langer zullen moeten wachten. Terwijl de meesten al verzuipen in de schulden en de onbetaalde rekeningen, moeten ze ook nog eens deze klap zien te verwerken, die het achteloze, huidige kabinet van Rutte, De Jonge en Kaag hen toebrengt.

De NOS laat weten dat ondernemers pas halverwege juni een aanvraag kunnen indienen en dan pas in juli het geld krijgen. De bedrijfseigenaren zijn met “stomheid geslagen”, zoals een horecaondernemer vertelt. Hij vertelt dat velen van hen juist nu het geld nodig hebben:

“Eind juni kreeg ik te horen, maar we hebben het geld nu nodig. Het is het duurste kwartaal van het jaar, want het vakantiegeld moet betaald worden. In mijn situatie gaat het om 25.000 euro, dat is voor mij heel belangrijk.”

Dit is niet de eerste keer dat de overheid een uitbetaling uitstelt: eerder dit jaar gebeurde dit ook al. Toen startte de Koninklijke Horeca Nederland een kort geding om sneller het geld te krijgen voor de gedupeerde ondernemers. Uitvoeringsinstantie RVO beloofde toen om de steun in de toekomst sneller uit te keren, maar drie maanden later gaat het dus opnieuw mis. En ondertussen raken Nederlandse zelfstandigen steeds meer in de problemen. Dankzij het geblunder van Rutte en zijn kornuiten. Bedankt maar weer, hè. Voor helemaal niets!