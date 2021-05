Ongelooflijk! Hele partijkartel stemt motie om vluchtelingen terug te sturen naar veilig Syrië gewoon wég

Denemarken kondigde onlangs aan dat het Syrische vluchtelingen weer (deels) terug zou sturen omdat het in grote delen van dat land veilig is. Forum voor Democratie wil dat Nederland hetzelfde doet en diende daartoe een motie in. De reactie van het partijkartel zal niemand verbazen, want die weg-met-ons’ers willen immers meer, meer, meer immigratie. Ten koste van alles.

Vorige maand werd bekend dat Denemarken wil beginnen met het terugsturen van Syrische vluchtelingen naar hun eigen land. Natuurlijk zijn heel veel linkse organisaties én politici daarop tegen – en wordt er flink wat kritiek geleverd op het Deense besluit – maar dat laat Kopenhagen vooralsnog, terecht, koud. Ze gaan ermee door.

De redenering is niet zo heel moeilijk te volgen: in grote gebieden is het al een tijdlang veilig. Er wordt daar niet langer gestreden. De vrede is er teruggekeerd. Een groot aantal vluchtelingen is niet gevlucht omdat de Syrische dictator Bashar al-Assad specifiek een hekel aan hen heeft, maar omdat de bommen hen om de oren vielen.

Als het nu rustig is in hun woongebied en Assad dus geen problemen met ze heeft, dan is het gewoon veilig voor ze. Dat vindt Denemarken tenminste, en het is schier onmogelijk om het daarmee oneens te zijn (hoewel voorstanders van massa-immigratie dat toch nog zijn, natuurlijk).

Forum voor Democratie vindt dat ook. Daarom diende Thierry Baudet een voorstel in om het Deense voorbeeld te volgen en Syriërs terug naar huis te laten gaan. De uitslag zegt álles – en toont meteen even aan welke partijen voor en tegen onbeperkte massa-immigratie zijn van mensen die uit culturen komen die onverenigbaar zijn met de onze:

✈️ Grote delen van Syrië zijn weer veilig. Daarom stuurt Denemarken Syrische #asielzoekers terug.@thierrybaudet diende een voorstel in om het Deense voorbeeld te volgen en #Syriërs terug naar huis te laten gaan. Maar de kartelpartijen willen liever dat ze blijven… #FVD pic.twitter.com/MYRfjwGTmz — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) May 26, 2021

Voor: FVD zelf, PVV, SGP, BBB. En natuurlijk de afsplitsers.

Tegen: SP, Denk, D66, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Bij1, Partij voor de Dieren, Volt, Fractie Den Haan (voormalig 50Plus), en, jawel!, de VVD.

Dat zegt alles. De VVD is een kartelpartij pur sang en dus vóór massa-immigratie – en tegen mogelijkheden om ‘vluchtelingen’ terug te sturen als het eenmaal veilig is in hun eigen land. Want eigenlijk is de VVD op zijn best de rechtervleugel van D66. En zelfs dat niet eens.