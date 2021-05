Palestijnen doen Kristallnacht dunnetjes over: Arabische bendes steken winkels, synagoges en auto’s in brand

Het is helemaal losgegaan tussen de Palestijnen en Israël de afgelopen dag en nacht. Palestijnen schoten maar liefst 130 raketten af op civiele doelen in Israël, in een poging zoveel mogelijk terreur te veroorzaken en joodse burgers te vermoorden. Twee Israëliërs kwamen daarbij daadwerkelijk om het leven. De joodse natiestaat reageerde daarop door doelen in Gaza onder vuur te nemen, waarbij zowel Hamasleiders als burgers, waaronder kinderen, om het leven kwamen.



Dat was allemaal al erg genoeg, maar het werd nog erger. Want vervolgens gingen Arabische bendes helemaal los in de “gemengde” Israëlische stad Lod. Daar wonen dus zowel Arabieren als Joden, en die laatsten werden op ongekende wijze opgejaagd. Het was echt een pogrom zoals we die decennialang niet gezien hebben in de wereld.

Wat er gebeurde in Lod deed iedere Jood ongetwijfeld denken aan de tijd toen de nazi’s nog de dienst uitmaakten in Duitsland (en elders). Want Arabische bendes gingen helemaal te keer. Zij richtten zich niet op Israëlische soldaten, maar op gewone burgers. Synagoges, Joodse winkels én zelfs auto’s van Joden werden massaal in brand gestoken.

Het was een Kristallnacht 2.0.

Wat een vreselijk beeld. Joodse inwoners worden geëvacueerd uit Lod bij Tel Aviv. Arabische terreurbendes in de stad steken huizen, auto's, joodse scholen en synagogen in brand. #Israel pic.twitter.com/VrR6pHxlQ4 — René Kemp⭐ (@rkemp59) May 11, 2021

Het zijn ongelooflijke beelden die nog eens verergerd worden door beelden van Hamas dat maar liefst 130 raketten blindelings op Tel Aviv afvuurde. Dit is natuurlijk een misdaad tegen de menselijkheid: het bewust afvuren van dit soort wapens op de burgerbevolking is internationaal bij wet verboden.

Ongelooflijk genoeg zegt zelfs de Verenigde Naties, die toch altijd erg op de hand zijn van de Palestijnen, dat zowel Israël als Hamas moeten ophouden met dit soort wangedrag. “Stop deze raketaanvallen meteen. Deze escalatie gaat in de richting van een oorlog op grote schaal. De verantwoordelijken van alle kampen moeten zich inzetten om tot een de-escalatie te komen. Een oorlog in Gaza is verwoestend en de gewone mensen betalen de prijs,” schrijft VN-gezant Tor Wennesland bijvoorbeeld op Twitter.

Met andere woorden, hij zegt dit tegen beide partijen. Dat zal intern bij de VN voor wat schokken zorgen.

Volg mij op Twitter en word voor het laatste nieuws gratis en voor niets lid van mijn Telegram-kanaal.

Maar Israëlhaters hoeven zich geen al te grote zorgen te maken. De VN Veiligheidsraad gaat zich namelijk ook over deze materie buigen, en die Raad komt ongetwijfeld straks met een harde veroordeling van Israël – en op zijn hoogst wat belerende woorden voor Hamas. Dit terwijl het Hamas is dat met een nieuwe Kristallnacht is gekomen. Maar dat vinden ze bij de VN Veiligheidsraad ongetwijfeld allemaal wel prima.

Voorlopig is er nog geen eind van de afschuwelijke, bloederige strijd in zicht. Sterker nog: het heeft er de schijn van dat dit slechts het begin van een veel grotere oorlog is.