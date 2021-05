Peiling: CDA-kiezers verliezen snel het vertrouwen in Wopke Hoekstra

CDA-kiezers raken steeds meer verdeeld over wat de juiste aanpak is van hun partij voor het formatieproces. Het gebrek aan leiderschap bij Wopke Hoekstra en zijn aanpak van de kwestie-Pieter Omtzigt brengt veel kiezers aan het twijfelen over welke koers het beste is voor de partij. Dat meldt EenVandaag.

Iets meer dan een derde van de CDA-kiezers (38 procent) wil dat hun partij zo snel mogelijk met de VVD van Mark Rutte gaat formeren, met of zonder Pieter Omtzigt. Maar 30 procent wil ook dat de partij alleen gaat formeren als Omtzigt instemt, ook als dat betekent dat hij dit pas na zijn herstel aan zou geven. En 26 procent moet helemaal niets hebben van de VVD zolang Mark Rutte aan het roer blijft staan.

Deze drie ‘hoofdstromen’ geven ook af op het vertrouwen in partijleider Hoekstra. Waar kiezers van andere partijen in ruim 90 procent van de gevallen vertrouwen zeggen te hebben in hun partijleiders, is dat in het geval van Hoekstra gedaald naar nog maar 70 procent.

Dit alles is grotendeels te wijten aan de slappe houding van Hoekstra. Hij stond niet pal achter Omtzigt toen het er op aankwam (en bleek hem daarvoor zelfs te hebben willen ‘sensibiliseren’). Hij drukte zich telkens net zacht genoeg uit zodat het CDA nog steeds kans had om mee te regeren. En telkens als hem wordt gevraagd of het CDA nou mee wil regeren dan ‘ligt de bal bij andere partijen’.

Door die houding ontstaat het beeld dat voor Hoekstra de hele kwestie-Omtzigt vóórál vervelend is omdat het daardoor moeilijker is geworden om te kunnen meeregeren. En niet omdat is gebleken dat Rutte feitelijk een kritische partijgenoot de mond wilde snoeren. Hoekstra durft geen duidelijke kant of richting te kiezen en daardoor dreigt nu heel het CDA langzaam af te brokkelen.