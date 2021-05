Pfizer-werknemers en hun gezinnen zijn al gevaccineerd: ‘Wij staan voor goed werkgeverschap’

Alle Nederlandse werknemers van Pfizer, inclusief hun gezinsleden vanaf zestien jaar, zijn de afgelopen weken gevaccineerd door het bedrijf zelf, mits zij daar zelf prijs op stelden. Dat heeft het bedrijf buiten het Nederlandse vaccinatieprogramma om gedaan, dat gerund wordt door het Ministerie van Volksgezondheid en de GGD’s.

Pfizer ziet geen kwaad in het gunnen van de vaccinatievoorsprong aan de eigen werknemers, en noemt de inenting van het eigen personeel en hun naasten een voorbeeld van ‘goed werkgeverschap’. De farmaceut is blij “dat onze collega’s in een fortuinlijke positie verkeren nu zij in de vijfde maand na aanvang van het vaccineren in Nederland gevaccineerd kunnen worden.”

Wel heeft men dit moment uitgesteld, totdat in Nederland op een behoorlijk tempo gevaccineerd kon worden: “Alvorens de vaccinatie aan te bieden, hebben wij afgewacht tot het vaccinatieprogramma opgeschaald was.”

Het Ministerie van Volksgezondheid wil niet reageren op de berichtgeving.