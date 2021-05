‘Pieter Omtzigt dreigt de politieke snelkookpan van het CDA uiteindelijk tóch definitief de rug toe te keren!’

Het einde van het mandaat van politicus Pieter Omtzigt voor het CDA lijkt steeds dichterbij te komen. In de ‘Haagse wandelgangen’ gaat het verhaal dat de staatsman op het punt van opstappen staat bij de noodlijdende partij van Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge. Het zijn in ieder geval hardnekkige geruchten die al langer rond gingen in Den Haag.

Het doorgaans goed ingelezen weekblad Elsevier (EW) geeft extra voeding aan de geruchten dat Omtzigt op het punt zou staan om zijn partij, het CDA, te verlaten. Die geruchten zijn nu zelfs zo sterk, dat EW het aandurft om op basis van bronnen te stellen dat Omtzigt en het CDA binnenkort -op onchristelijke wijze- van elkaar zullen scheiden. “Volgens bronnen in het CDA voelt hij (Pieter Omtzigt – red.) zich nog altijd benadeeld en tegengewerkt door de partijleiding tijdens de leiderschapsverkiezing van vorig jaar. Als Omtzigt de komende dagen inderdaad vertrekt, dreigt een scheuring in het CDA en daardoor opnieuw vertraging in de kabinetsformatie.”

EW schrijft dan ook dat het CDA het allerliefst de hele crisis binnen de partij en rondom het persoon Omtzigt in de kiem zou willen smoren. Zo doet partijleider Hoekstra er alles aan om Omtzigt voor de partij te behouden. Waarschijnlijk komt dat inzicht voornamelijk vanuit het perspectief dat het CDA niet nog meer imagoschade wil oplopen. Zo zou het CDA Omtzigt een post hebben aangeboden in het nieuw te vormen kabinet. Als Omtzigt liever Kamerlid blijft, dan zou hij zelfs zijn eigen beleidsportefeuille mogen uitkiezen. En volgens EW valt er zelfs nog over het fractieleiderschap te praten. “We hebben er ontzettend veel tijd ingestoken”, aldus een bron binnen het CDA.

Het klinkt in ieder geval als een politieke partij die in het nauw is gedreven. De peilingen bevestigen die vermoedens. Zo schreef De Dagelijkse Standaard vandaag nog dat het CDA (qua aantal zetels) bijna op instorten staat. Met een mogelijk vertrek van Omtzigt lijkt het -ooit zo machtige- CDA al helemaal op sterven na dood.

De vragenbak stelt nu dus vooral: Wanneer gaat Omtzigt opstappen bij het CDA? Gaat hij voor zichzelf beginnen of sluit hij zich aan bij een andere politieke partij? Maar ook: Duikt het CDA nog verder de afgrond in, of valt er -zonder Omtzigt- op korte termijn nog iets te redden voor de christendemocraten? Vragen, vragen, vragen. Maar we hopen uiteindelijk allemaal op snelle antwoorden. Het is al lang genoeg te onrustig.