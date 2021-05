Peiling Maurice de Hond: het CDA dondert nóg verder in elkaar

Het is nauwelijks te bevatten, maar de implosie van het CDA zet zich volgens Maurice de Hond voort. Uit zijn meest recente peiling blijkt dat de christendemocraten weggevaagd zouden worden als er nu verkiezingen waren en dan slechts genoegen zouden moeten nemen met elf magere zetels.

Voor een partij als het CDA is dat natuurlijk ongekend, maar het is niet onlogisch. Kiezers zien dat de partij Pieter Omtzigt feitelijk bij het grofvuil heeft gezet. Dit terwijl hij de enige CDA’er is met een heldere visie voor de agenda van de partij, de principes ervan, en voor de toekomst. Oh, en hij is ook nog eens het enige CDA-Kamerlid dat zich met hart en ziel heeft ingezet voor búrgers, inclusief tegen een doorgeslagen overheid die hen financieel en anderszins ruïneerde, dat onterecht deed, dat wist, maar daar lák aan had.

Geen wonder dat kiezers het CDA massaal de rug toekeren.

Volgens de peiler zijn Volt en JA21 de grote stijgers momenteel. Maar ook de Partij voor de Dieren en BBB staan in het groen. Daarbij is het opvallend dat die laatste ook steeds vaker genoemd wordt als “potentieel” door kiezers. Het is dus op dit moment allicht niet hun éérste keus, maar komt daar wel in aanmerking voor – nu of in de toekomst. Volgens De Hond wordt de partij van Caroline van der Plas zelfs net zo vaak genoemd “als de PvdA en GroenLinks.” Er zit dus nogal wat potentie bij BBB.

Ook dat is niet verwonderlijk, want BBB neemt het op voor de achterban die door het CDA in de steek gelaten is de afgelopen jaren: de bewoners van het platteland, met gezond verstand, die willen dat hún problemen opgelost worden en niets van doen willen hebben met allerlei linkse hobby’s.

Dus there you have it: het CDA staat op instorten terwijl BBB juist flink aan het groeien is. Ondertussen blijft Wopke Hoekstra intern pushen voor nieuwe regeringsdeelname aan een kabinet Rutte IV.