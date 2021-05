Pieter Omtzigt reageert op berichtverzoek Mark Rutte: ‘Mijn herstel gaat langzamer dan verwacht’

Gisteravond bij Nieuwsuur gaf demissionair premier Mark Rutte aan sms-contact te hebben gehad met CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt over de vraag of hij bereid is een gesprek aan te gaan. Op sociale media bevestigt de CDA’er dit contact, maar hij geeft direct aan nog niet in staat te zijn om op dit moment zo’n gesprek te voeren. De fluistercampagne van zijn eigen partij en het jarenlang worden tegengewerkt in zijn werkzaamheden hebben een flinke tol geëist.

De demissionair premier kreeg gisteren de kans om zijn straatje schoon te vegen bij Nieuwsuur. Rutte gaf daarbij aan “er naar uit te zien” om in gesprek te gaan met Pieter Omtzigt.

Het lijkt erop dat CDA-kamerlid Pieter Omtzigt niet wil dat zijn partij weer in een kabinet gaat zitten waar Mark Rutte leiding aan geeft. “We hebben ge-sms’t. Hij wil graag een gesprek met me”, zegt Rutte. #Nieuwsuur pic.twitter.com/kl9gr31ENm — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) May 10, 2021

Rutte wil in het gesprek met name bedrukken dat ze ‘de afgelopen tien jaar enorm goed hebben samengewerkt, maar dat het afgelopen jaar enorm mis is gegaan.’ Inmiddels weten we, uit de notulen van de ministerraad, dat Omtzigt én andere kritische Kamerleden al langer bewust worden tegengewerkt door het kabinet. Dus dat het afgelopen jaar zou zijn misgegaan is natuurlijk lariekoek. Helaas geen enkele kritische vraag hierover vanuit Nieuwsuur.

Na de uitzending reageerde Omtzigt direct. Waarin hij de noodzaak van zijn sociale media-pauze nog maar eens benadrukt: de beste man zit er nog steeds compleet doorheen.

Mark Rutte heeft mij gisteren per SMS aangegeven dat hij een gesprek wil met mij, bij voorkeur as vrijdag.

Ik heb geantwoord dat ik altijd tot een gesprek bereid ben, maar dat het op dit moment niet lukt dit soort gesprekken te voeren. 1/3 — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) May 10, 2021

Daarom twitter ik ook al even niet omdat ik echt probeer rust te pakken en zeker op sociale media.

(maar heel veel dank voor veel aardige berichten) 3/3 — Pieter Omtzigt (@PieterOmtzigt) May 10, 2021

Helaas gaat het herstel van Omtzigt langer duren dan velen hoopten. En dat is niet gek, want de laatste weken is steeds meer duidelijk geworden welke streken het kabinet allemaal heeft uitgehaald, en ook hoe zijn eigen partij kritische Kamerleden het zwijgen probeerde op te leggen.

Voor Omtzigt was dit opnieuw een klap in het gezicht. Terwijl heel Nederland zag welke capriolen het kabinet uithaalde mocht Rutte mooi weer spelen bij Nieuwsuur. Het is werkelijk waar ongelooflijk: het zou een misdrijf moeten zijn.