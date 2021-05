Posten over de ‘labtheorie’ van het coronavirus mag weer op Facebook

Sociaal medium Facebook staat zijn gebruikers weer toe om opmerkingen te maken over de zogeheten ‘labtheorie,’ die de oorzaak van de coronapandemie wijdt aan een ontsnapping uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. Een tijdlang werden commentaren waarin deze theorie werd aangehangen verwijderd, omdat ze een foutieve complottheorie zouden behelzen.

Recentelijk zijn veel wetenschappelijke experts teruggekomen op de conclusie dat Covid-19 sowieso niet uit een laboratorium is ontsnapt. En alhoewel concreet bewijs ontbreekt dat dit ook daadwerkelijk zo is, zijn steeds meer wetenschappers overtuigd van het idee dat dit misschien wel de beste verklaring zou kunnen bieden voor hoe de pandemie ontstaan is. Ook Anthony Fauci, de directeur van het Amerikaanse RIVM, zegt nu zeker rekening te houden met die mogelijkheid – of die in ieder geval niet langer uit te sluiten.

Facebook heeft daarom besloten om ook weer teksten toe te laten waarin de labtheorie wordt besproken. De website van Mark Zuckerberg nam de beslissing ‘in het licht van de lopende onderzoeken naar de oorsprong van Covid-19’ en ‘met samenspraak van gezondheidsexperts.’

De WHO beslist deze week of er een nieuw onderzoek wordt gestart naar de ontstaansgeschiedenis van SARS-CoV-2.