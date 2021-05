Privacyclub fakkelt vaccinatiebewijs De Jonge af: ‘Zware inbreuk op grondrechten en mensenrechten’

De belangenorganisatie Privacy First is niet te spreken over het mogelijk invoeren van een vaccinatiebewijs in Nederland. Coronaminister Hugo de Jonge maakte dinsdagavond bekend dat het kabinet hier begin juni een besluit over wil nemen. De belangorganisatie is van mening dat de invoering van zo’n paspoort “een zware inbreuk is op grondrechten en mensenrechten.”

Het nieuwe vaccinatiebewijsplan van Hugo de Jonge kan op flink wat kritiek rekenen in de samenleving. Enkele politieke partijen zijn alles behalve voorstander van zo’n bewijs, en ook de belangenorganisatie Privacy First is een groot tegenstander van de ideeën. Tegenover DVHN spreekt de directeur van de organisatie, Vincent Böhre, over een inbreuk op enkele cruciale rechten in onze samenleving.

Böhre vreest namelijk voor een tweedeling in onze samenleving, en de invoering van zo’n bewijs zou ook het discriminatieverbod aan zijn laars lappen. Hierover zegt hij het volgende:

“Ons voornaamste bezwaar is dat er een tweedeling in de samenleving mee wordt gecreëerd. Dat je in de nabije toekomst als burger alleen nog maar aan het maatschappelijke leven kan deelnemen met een coronapaspoort of een gezondheidsbewijs. En er geldt een algeheel discriminatieverbod in het Europees recht, al decennia lang. Je mag niet discrimineren op welke grond dan ook. Dat wordt nu met voeten getreden”

Volgens Böhre, en ook andere critici, zijn er genoeg alternatieven voor een vaccinatiebewijs. Het is alleen jammer dat de politieke bestuurders niet naar deze alternatieven kijken. Ze zijn al geruime tijd gefixeerd op het idee van zo’n paspoortje. Het invoeren van een bewijs gaat ook ten koste van enkele beschermende rechten in het Europees recht, en ons nationaal recht. Ook kaart de stichting terecht de ‘medische apartheid’ aan. Met zo’n bewijs stevenen we af op een tweedeling in de samenleving. Wanneer mensen zich niet vaccineren worden ze buitengesloten van de maatschappij. Daarnaast is zo’n medisch bewijs natuurlijk in strijd met het privacyrecht. Iets wat ook Böhre betreurt:

“In de toekomst word je gedwongen om je medische status kenbaar te maken, namelijk of je wel of niet gevaccineerd bent, of je wel of niet ziekte onder je leden hebt door middel van een testbewijs. Onder het privacyrecht mag dat pertinent niet, want je mag mensen nooit dwingen om hun medische gegevens kenbaar te maken”

Eerder vandaag maakte PVV-leider Geert Wilders ook al kenbaar absoluut geen voorstander te zijn van dit soort “drangmaatregelen.” Eerder had hij hierover al een motie ingediend, die door een Kamermeerderheid werd gesteund.

Géén #vaccinatieplicht.

Géén dwang of drang.

Dat zei mijn aangenomen motie. En nu wil @hugodejonge het #vaccinatiepaspoort overal inzetten. Dat is pure drang, stop daarmee!! pic.twitter.com/W1J9aTCQpH — Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 5, 2021

Maar De Jonge lijkt de aangenomen motie alweer te zijn vergeten. Het vaccinatiebewijs lijkt er gewoon te komen, ongeacht welke privacybezwaren dan ook.