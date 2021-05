Wybren van Haga (FVD) ageert tegen binnenlands vaccinatiepaspoort: ‘Geen complottheorie, een voldongen feit’

Het is een buitengewoon merkwaardige timing. Op 4 mei, de avond dat we de doden van de Tweede Wereldoorlog herdenken, en natuurlijk de dag voor 5 mei – de dag dat we de vrijheid vieren – besloot het kabinet bekend te maken dat het geplande vaccinatiepaspoort niet alleen als toegangsbewijs voor buitenlandse reizen gaat gelden, maar ook voor binnenlandse evenementen. FVD-Tweede Kamerlid Wybren van Haga is hier overduidelijk alles behalve blij mee. Op social media laat hij zijn afschuw merken door berichten te retweeten van andere twitteraars die onder meer stellen dat het dus geen “complottheorie” is, maar een “voldongen feit” dat er gediscrimineerd gaat worden op basis van medische status.

De Telegraaf legt uit dat “het prikbewijs” steeds meer vorm krijgt én dat zorgminister Hugo de Jonge wil dat dit ronduit discriminerende systeem nog voor de zomervakantie wordt ingevoerd. Op Europees niveau willen ze de Digital Green Card (de internationale versie van het coronapaspoort) al op 21 juni invoeren. “Gezien het begin van de zomervakanties, vrij snel na 21 juni, acht ik het van belang geen tijd te verliezen en van start te gaan zodra dat medisch verantwoord is,” schrijft De Jonge daarover.

In de app die hiervoor gecreëerd wordt worden daarvoor twee QR-codes gegenereerd. Eentje voor buitenlandse reizen en eentje voor activiteiten in eigen land. Laat je die laatste code zien, dan hoef je geen test af te nemen, omdat je die alleen krijgt als je gevaccineerd bent of nog genoeg antistoffen in je lichaam hebt door een eerdere besmetting.

Met andere woorden, over anderhalve maand tot twee maanden is het zover: er zullen dan twee parallelle samenlevingen naast elkaar bestaan. De eerste samenleving is die van de gevaccineerden. Zij mogen overal naartoe, hoeven geen rompslomp te hebben, checken even in, en lopen vervolgens door. En dan is er de andere samenleving, die van de niet-gevaccineerden. Deze mensen moeten als ze ergens naartoe willen eerst een omslachtige test doen. En als ze dat niet willen kunnen ze gewoon niet volwaardig participeren in de economie.

FVD-Tweede Kamerlid Wybren van Haga is hier absoluut niet over te spreken. Dat maakte hij al eerder duidelijk in debatten in de Tweede Kamer, maar nu herhaalt hij dat nog eens door op Twitter berichten te retweeten van twitteraars die forse kritiek uiten op de discriminerende plannen van het kabinet.

Zo retweette Van Haga een bericht waarin gesteld wordt dat “de testsamenleving nu al het moderne paard van Troje [blijkt].” In een ander bericht dat hij retweet staat terecht dat deze binnenlandse pas dus “geen complottheorie” is, maar “gewoon een voldongen feit.”

Geen complottheorie dus. Gewoon een voldongen feit.

Vaccinatiepaspoort gaat ook in binnenland gelden https://t.co/3omb6Ng4lB via @telegraaf — Criticaster1960 (@IkNet) May 4, 2021

Dit systeem is natuurlijk intrinsiek discriminerend. Er worden op deze manier twee samenlevingen gecreëerd: eentje voor gevaccineerden die overal makkelijk naartoe kunnen en een andere samenleving die met bijzonder veel beperkingen te maken heeft. Eentje waar iets van vrijheid te vinden is, en een andere waar je alleen naar dingen toe mag als je je “laat testen” – en als je dat weigert, nou, dan kun je “gewoon” niets doen. Dan moet je dus de hele dag thuis zitten, en mag je niet deelnemen aan een significant deel van de economie.

Het is een grove schande. En het ergste is misschien nog wel dat kranten als De Telegraaf die ontwikkeling overduidelijk toejuichen.

Ik niet. Als één Nederlander niet vrij is, is niemand vrij. Als één persoon uit principe geen vaccinatie wil en daardoor wordt uitgesloten van het sociale leven is dat een onacceptabele beperking voor ons allemaal. Zo zou het moeten zijn tenminste.

Maar nee, in Nederland gaat dit gewoon gebeuren – en in heel veel andere landen ook. Alleen in Amerika zijn er een paar vrijstaten als Florida waar ze dit soort praktijken uit principe afwijzen en zelfs verbieden. Maar in de rest van de wereld gaan we écht de kant op dat we twee parallelle samenlevingen krijgen: eentje voor gevaccineerden en eentje voor mensen die geen “prik” hebben gehad.