Provincies eisen dat musea en theaters weer open mogen: ‘Broodnodig om ons spiegel voor te houden’

Het is de hoogste tijd dat niet alleen dierentuinen en pretparken hun deuren weer mogen openen voor bezoekers, maar ook dat theaters en musea weer volop mensen mogen ontvangen. Dat zeggen behalve mensen uit de cultuursector nu ook de besturen van alle provincies van Nederland. Onder aanvoering van Zeeuwse en Flevolandse cultuurgedeputeerden is een brandbrief aan het kabinet gestuurd waarin wordt aangedrongen op een spoedigere heropening van musea en theaters dan momenteel voorzien.

Volgens het heropeningsplan van het kabinet komen deze op z’n vroegst in aanmerking voor het gedeeltelijk toelaten van publiek op 9 juni. Maar dat is te laat, menen de provincies: het Rijk moet bioscopen, poppodia en musea ‘met voorrang direct openstellen.’ Dat kan heel goed, schrijven ze: “De sector is er klaar voor, dat hebben we vorig jaar gezien. Alle protocollen zijn op orde en liggen gereed. Toegang door middel van testen kan soelaas bieden, zolang de mogelijkheid bestaat daarin eigen keuzes te maken.”

Ook vanuit epidemiologisch standpunt is het onvermijdelijk dat dit gebeurt, want “de Wereldgezondheidsorganisatie toonde in november 2020 nog aan dat kunst en cultuur juist de gezondheid bevorderen,” vinden de provincies: “Dat alleen al zou reden zijn om snel de versoepelingen ook voor deze sector te laten gelden. De sector heeft daarnaast een grote economische waarde. Ook daarom is het nodig dat de sector haar deuren mag openen.”

Het kabinet heeft nog niet gereageerd op de brief.