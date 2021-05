PvdA-voorzitter stapt toch op na teleurstellende verkiezingsresultaten: ‘Een grote domper, ik trek mij dat aan’

Het leek er sinds de Tweede Kamerverkiezingen 2021 lange tijd op dat niemand zijn positie wilde verbinden aan het teleurstellende resultaat van de PvdA (de partij evenaarde de lage recordscore uit 2017: slechts negen zetels), maar nu heeft partijvoorzitter Nelleke Vedelaar dan toch aangekondigd dat zij opstapt als de organisatorische leider van de partij.

Op de website van de PvdA licht Vedelaar haar besluit toe: “Ik zie ook dat we als partij, en ik als voorzitter voorop, niet overal in geslaagd zijn. De uitslag van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen was een grote domper. Als campagneleider van die verkiezing trek ik me dat aan. De uitslag laat zien dat er nog volop werk te doen is.”

Daarom dient Vedelaar haar termijn als partijvoorzitter uit, en kiest de beweging – die onder met Drees, Joop den Uyl en Wim Kok populaire premiers leverde – op 22 oktober een opvolger.