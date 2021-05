Racistisch BIJ1 vindt geen geschikte leden voor lokaal bestuur: “Helaas is de meerderheid van de sollicitanten wit”

De rebelse woke-brigade van BIJ1 kan maar geen nieuwe leden vinden voor hun bestuur in de lokale afdeling van Utrecht. Daarom besloot BIJ1 Utrecht maar om de deadline te verlengen, niet omdat niemand zich had opgegeven voor zo’n functie, maar omdat de meeste sollicitanten “wit” waren. En men maar denken dat iemand beoordelen op zijn huidskleur niet mag in Nederland, klaarblijkelijk doet BIJ1 dit wél.

Ondanks de puike optredens van BIJ1-leider Sylvana Simons bij de coronadebatten en de formatiedebatten blijft haar partij een bonte verzameling woke-wappies. De partij heeft het woke-gedachtegoed rechtstreeks vanuit Amerika geïmporteerd en probeert het nu ‘mainstream’ te maken. Begin deze maand was de zoveelste rariteit van de partij te zien: de Delftse afdeling zocht naar “dikke en gehandicapte mensen” voor een nieuw te vormen afdeling.

Maar de Utrechtse afdeling gaat nog een stapje verder en schroomt er niet voor om hun blankenhaat te etaleren. De sollicitatiedeadline verlengt men omdat de huidige sollicitanten te wit zijn. Klaarblijkelijk interesseert het men niet welke ideeën en visies hun sollicitanten hebben, het gaat hen puur en alleen om huidskleur. Wat nogal verwerpelijk is.

“We zijn heel blij met alle ontvangen sollicitaties,” schrijft BIJ1: “Helaas is de meerderheid van de sollicitanten wit, en zonder representatie geen bestuur. Daarom hebben we de deadline verlengd en nodigen we vooral mensen van kleur uit om te solliciteren.”

De partij van Simons zit maar met één zetel in de Tweede Kamer, maar haar beweging blijft groeien. Het giftige zaadje dat ‘woke’ heet is al geplant in Nederland, en dit is wat we krijgen. Een afkeer van witte mensen, en een ongezonde obsessie met diversiteit – en in dit geval met huidskleur. De gedane opmerking over ‘witte sollicitanten’ lijkt een slap voorproefje van alle woke ellende die ons nog te wachten staat. Berg je maar voor die lawine van BIJ1-racisme die Nederland komt overrompelen: dit is pas het begin!