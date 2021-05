Radicaal-links Amsterdam pleegt vol klimaatcensuur: ‘Alleen reclame dat strookt met ons duurzaamheidsbeleid’

GroenLinks Amsterdam is heel erg in haar nopjes met zichzelf. Want de partij heeft afgedwongen dat de gemeente Amsterdam geen reclame meer accepteert die “in strijd is” met zijn eigen “duurzaamheidsplannen.” Met andere woorden, bedrijven moeten voldoen aan het klimaatradicalisme van de hoofdstad, en anders mogen ze gewoon geen reclame maken voor zichzelf.

“Goed nieuws!” schrijft de Amsterdamse afdeling van GroenLinks op Twitter. “Amsterdam is de eerste stad die reclame gaat weren die niet past in haar duurzaamheidsbeleid. Onze wethouder @mvdoorninck [Marieke van Doorninck] heeft dit afgesproken met reclame-exploitant CS Digital Media, na een motie van @GroendeGrote [Jasper Groen], met steun van #raad020.”

Het Parool legt uit om wat voor reclame het dan precies gaat. Voorbeelden zijn: auto’s die rijden op benzine of vliegtickets die aangeboden voor een laag prijsje, zodat mensen die van een laag inkomen moeten leven óók een mooie buitenlandse vakantie kunnen hebben.

Milieuactivisten zijn natuurlijk dolblij met het besluit. “De beslissing om fossiele reclame uit de metro te weren komt op een cruciaal moment in de strijd tegen de klimaatontwrichting,” zegt Reclame Fossielvrij-coördinator Femke Sleegers dan ook. “We hebben geen tijd meer te verliezen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Daar passen geen reclames bij die fossiele brandstoffen normaal houden en die klimaatverandering verérgeren.”

Natuurlijk is dit niet alleen je reinste discriminatie van een stad die ook gewoon draait op belastinginkomsten die gemaakt worden door, wait for it, alle soorten bedrijven en werknemers, inclusief die in de “fossiele” industrie, maar het is ook nog eens ongelooflijk anti-onderklasse.

Want wie zijn nou juist de mensen die een benzineauto moeten kopen omdat die wél betaalbaar is voor ze? En wie kunnen alleen op vliegvakantie als tickets voor een “dumpprijs” verkocht worden? Juist, dat zijn de mensen die weinig te makken hebben.

Maar juist deze mensen mogen wat Amsterdam betreft dit soort reclame niet zien, en missen daardoor misschien de mogelijkheid en kans om gebruik te maken van een aanbieding die ze wél kunnen betalen.

En dan hebben we het nog niet eens gehad over het “weinig liberale” karakter van dit beleid. Zoals PVV-Kamerlid Martin Bosma stelt:

En trouwens, als Amsterdam zo’n hekel heeft aan alles dat te maken heeft met fossiele brandstof, geeft de gemeente dan ook even al het geld terug dat het “gekregen” heeft van mensen die werkzaam zijn in die sector? Als je er zó vies van bent moet je als gemeente ook niet willen dat je kas er door gespekt wordt, toch?