Radicale haatislamist gaat helemaal los op video: “Moslimlegers, roep Jihad tegen Israël uit!”

Is dit Gaza of Londen? Het is ongelooflijk, maar een Engelse video is viraal gegaan van radicale islamisten die op hoge toon actie eisen van “islamitische legers” tegen Israël. En wel meteen. “Schamen jullie je niet?!” vraagt de leider van de bende aan islamitische soldaten en zelfs hele legers. “Roep Jihad tegen Israël uit. Wij zullen jullie steunen!”

Calls for jihad on British streets pic.twitter.com/PRVnGaW6Um — Jake Wallis Simons (@JakeWSimons) May 19, 2021

De leider van de groep islamisten stond onlangs, zomaar in het Verenigd Koninkrijk, te zwaaien met onder meer Palestijnse vlaggen. Want ze vinden het “geweld” van Israël tegen de Palestijnen vreselijk. Niet omdat ze geweld afkeuren, welnee. Maar omdat het joden zijn die iets doen tegen wat zij moslims vinden. Daar zit het pijnpunt.

“Wij staan hier omdat we moslims zijn,” aldus de haatbaard. “Die broeders in Palestina [er bestaat niet zoiets als Palestina. Er zijn Palestijnse gebieden maar dat is het dan wel, red.] zijn onze broeders. Dat is ons bloed.” Vervolgens legde hij uit dat onze “religie één is,” en het hart en de ziel en wat dies meer zij. Oh ja. De radicale moslims in Groot-Brittannië en de radicale moslims van Hamas in Gaza vormen één en dezelfde gemeenschap. Aldus meneer de extremist.

“De oplossing [voor het conflict, red.] is heel simpel: Jihad in de naam van Allah! We hebben legers, we hebben tanks, we hebben soldaten. Waar wachten ze op?!”

Vervolgens richt de gek zich direct tot de officieren van de “islamitische legers.” “Waar wachten jullie op?! Jihad is jullie verantwoordelijkheid! Veeg de zionistische entiteit van de aardbodem. Hoe dúrven ze Palestina te bezetten?! Hoe dúrven ze…” Op dat moment wordt het totaal onverstaanbaar omdat zijn mede-extremisten keihard “takbir!” (er is maar één God) en “Allahu akhbar” (God is de grootste) beginnen te roepen.

“Hoe durven ze?!” En dan: “Hebben jullie dan geen greintje eer in je?! Wij de moslims in het Westen steunen jullie! We bidden voor jullie. Maak Jihad in de naam van Allah! Vernietig de zionisten! Jullie hebben de legers en tanks. Ga los! Verwijder ze! En wij zullen “dua voor jullie maken.” Dat laatste betekent gewoon dat ze voor ze zullen bidden.

Met andere woorden, deze quasi-heldhaftige extremist eist dat “islamitische legers” Israël aanvallen en dan gaan hij en zijn vrienden … niet meevechten… maar wat gebeden voor ze zeggen. Je zou erom lachen als het niet zo… Nee, wacht, je zou er gewoon om lachen.

Vervolgens begint meneer erop los te dreigen. “Heel spoedig zullen jullie de reactie van deze gemeenschap zien! Heel spoedig, als we deze dictators verwijderen, deze tirannen.” Er zal één of andere militaire leider komen, met een enorm krachtig leger, “en dan zul jij, zionistische entiteit, niet meer bestaan!”

“We zijn voor niemand bang, behalve voor Allah!” gaat de overduidelijke wannabe terrorist verder. “We zijn niet bang voor de Verenigde Naties!” Nee, wie wel? “We zijn niet bang voor de Britse overheid!” Da’s nogal wiedes; diezelfde overheid heeft deze extremisten in staat gesteld naar het Westen te komen, in plaats van te blijven ergens in een hellhole in het Midden-Oosten waar ze thuishoren. “We maken ons nergens druk om! We zijn alleen bang voor Allah. Jihad!”

En voor alle duidelijkheid: dit tuig loopt dus vrij rond op Europese straten, en kan ongestoord dit soort haatteksten uitbraken. Fijn idee, hè?