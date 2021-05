Rekenkamer legt Hugo de Jonge over de knie: maar liefst €5 miljard coronakosten niet goed onderbouwd

De Algemene Rekenkamer heeft geen spaan heel gelaten van de wijze waarop het Ministerie van Volksgezondheid, dat geleid wordt door CDA-bewindsman Hugo de Jonge, omspringt met publiek geld in tijden van de coronacrisis. Van uitgaven die gezamenlijk €5 miljard waar zijn, kan geen kwitantie worden overlegd. Dat schrijft De Volkskrant.

De Rekenkamer heeft weinig vleiende woorden voor de wijze waarop er onder De Jonge met tegoeden uit de staatskas is omgesprongen: “In de ogen van de Rekenkamer is hiermee de hoeksteen van het democratisch bestel in het geding,” omdat veel uitgaven ook nog eens zonder goede controle van de Tweede en Eerste Kamer zijn verlopen.

Er zijn miljarden uitgegeven aan mondkapjes, beademingsapparatuur en coronatesten. Maar de zogeheten bonnetjes van die gigantische uitgaven ontbreken, wordt geconstateerd.

De Rekenkamer vindt dat dit De Jonge flink te verwijten is: al in september werd de CDA’er op de vingers getikt, maar met die correctie is weinig gedaan. Pas in 2021 werd de wildgroei aan ongedocumenteerde uitgaven aangepakt. Te laat, vindt de Rekenkamer: “Die inspanning kon niet meer voorkomen dat er in de verantwoording forse fouten en onzekerheden optraden over de rechtmatige besteding van gelden en de betrouwbaarheid van de uitgaven.”