Rutte steunt Israël in de aanpak van ‘willekeurig op burgers raketten afvurend’ Hamas: ‘Recht op zelfverdediging’

Premier Rutte staat achter Israël, dat momenteel het terroristische Hamas aanpakt. Dat laat de Nederlandse minister-president vandaag weten via sociale media.

“Ik ben zeer bezorgd over het aanhoudende geweld in Israël en Gaza,” aldus Rutte: “Het is onacceptabel dat Hamas willekeurig raketten op de burgerbevolking afvuurt. Nederland steunt het recht van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit.”

Wel hoopt Rutte dat de militaire schermutselingen spoedig stoppen, in de hoop zo min mogelijk onschuldige slachtoffers te maken: “Nederland roept op tot wapenstilstand en dialoog. Er moet alles aan worden gedaan om burgerslachtoffers te voorkomen.”

Andere Europese regeringsleiders roerden zich ook al. De Oostenrijkse kanselier Kurz hees vandaag de Israëlische vlag op zijn kantoor: “De terreuraanslagen op Israël moeten ten zeerste worden veroordeeld,” liet de regeringsleider weten: “Samen staan we aan de zijde van Israël.”