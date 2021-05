Ruzie in omroepland: NPO schrapt Opgelicht?! AvroTros en presentator Jaap Jongbloed zijn woest

Vandaag was er weer een nieuwe aankondiging in omroepland. Want de NPO heeft laten weten dat drie programma’s van de buis zullen verdwijnen. Het gaat om Blauw bloed, Typisch en – heel verrassend – Opgelicht?!

“We vinden het onbegrijpelijk dat Opgelicht?! verdwijnt. Het is het enige programma bij de publieke omroep dat oplichters in beeld brengt en mensen waarschuwt voor fraudepraktijken. Dát is de kerntaak van de NPO. We begrijpen niks van deze keuze, zeker als je bedenkt dat het wekelijks nog circa 1 miljoen kijkers trekt,” aldus de AvroTrots in een statement.

Presentator Jaap Jongbloed is ook woest. Niet alleen, zegt hij, omdat zijn programma verdwijnt, wat voor een presentator natuurlijk sowieso vervelend is, maar ook omdat oplichters op deze manier alle ruimte krijgen om mensen te bedonderen. “Als dit programma verdwijnt, worden heel veel mensen onnodig slachtoffer van oplichters,” aldus Jongbloed. “Wij zitten ze op de hielen. Sterker nog, ik denk dat oplichters een bloemetje sturen naar de NPO.”

Opgelicht?! is niet het enige programma dat daadwerkelijk een maatschappelijk nut dient, dat het moet ontgelden. Kassa en Radar gaan er ook flink op achteruit; zij moeten elkaar wekelijks gaan afwisselen, wat inhoudt dat ze flink minder zendtijd krijgen.