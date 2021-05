Sigrid Kaag is in haar nopjes: er komen harde sancties tegen Wit-Rusland, ‘tegen mensen die er toe doen’

D66-leider en sinds kort demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag is helemaal in haar nopjes. Want de regering gaat, net als Europese ‘bondgenoten,’ in actie komen tegen Wit-Rusland. Oh ja, er komen sancties aan. Harde sancties. En Kaag vindt het allemaal heel belangrijk en mooi.

Gisteravond mocht Sigrid Kaag op komen draven bij Op1 om dat trots te vertellen over Wit-Rusland, en dan specifieker over wat Nederland precies wil doen om de leider van dat land te straffen naar zijn abominabele actie waardoor een oppositielid op volstrekt illegale wijze van een vliegtuig werd gehaald, en vervolgens gearresteerd werd.

Want Kaag vindt dat soort gecombineerde acties geweldig, zéker als het gaat om een bondgenoot van Vladimir Poetin. En ja, dat is de Wit-Russische dictator Loekashenko natuurlijk wél.

In gesprek met oppositieleider Svetlana Tichanovskaja had Kaag, aldus Kaag zelf, uitgelegd dat Nederland en de rest van de EU nu echt in actie komen tegen Loekashenko. Oké, oké, jarenlang was er niets aan de hand in dat opzicht, maar nu is het hek van de dam. We hebben een nieuwe gezamenlijke vijand, en dan nog een Rus (oké, een Wit-Rus) ook! Kan het beter?

.@SigridKaag sprak vandaag met de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. Wat hebben zij besproken? “Wij hebben toegezegd dat we haast willen maken, dat de sancties heel gericht zullen zijn. Dat ze diegene gaan raken die er toe doen in dat land.” #Op1 pic.twitter.com/q69WW01avr — Op1 (@op1npo) May 28, 2021

Tijdens haar optreden had Kaag het over “de staatskaping” maar ook over “de enorme onderdrukking van mensen” in Wit-Rusland zelf. Laat daar geen misverstand over bestaan: Dat klopt. Maar wat zo gek is, is dat dit helemaal geen prioriteit was in Europa en zeker ook niet in Nederland. Opeens is het hét item waar we het over moeten hebben. Uit het niets, eigenlijk. Tot voor kort kon het niemand iets schelen, maar nu is iedereen woest en moet er eigenlijk een totale transformatie plaatsvinden van Wit-Rusland. “Democratie verspreiden” enzo. Ze zegt het nog net niet, maar dat is natuurlijk wel de onderliggende gedachte en wens.

“Daar moet de EU natuurlijk eensgezind op blijven en sancties” afkondigen en implementeren, aldus Kaag. “Wij hebben toegezegd,” in het gesprek met de oppositieleider aldus Kaag, “en we hebben het ook kunnen bevestigen, dat we haast gaan maken, dat de sancties heel gericht zullen zijn dus dat ze diegene gaan raken die er toe doen in het land, mensen maar ook staatsgeleide bedrijven die zoveel geld verdienen wat teruggaat naar de diepe zakken van Loekashenko.”

Apart, hoe dat dan gaat he? Jarenlang kan het de EU allemaal niets schelen wat er in Wit-Rusland gebeurt, maar opeens – omdat er één man uit een vliegtuig gehaald wordt – staat de hele wereld op zijn kop, hebben we er een nieuwe vijand bij (die Russisch spreekt, dus dat is altijd lekker), en moet er hard in actie worden gekomen.

Zelfs Op1 vond het nodig daar wat over te zeggen. Het antwoord van Kaag was dat ze hiervoor helaas bezig waren met andere dingen “zoals corona” (uh, dat staat er echt los van, Sigrid, Loekashenko zit er al letterlijk decennia) en ook andere zaken. En, oh ja, het is sowieso allemaal wat lastig omdat “grote buurman Rusland” het “ook niet zomaar allemaal toelaat.” Voor de rest zijn “dit soort veranderingen” volgens Kaag “altijd heel erg lastig.”

De Wit-Russische oppositieleider Tichanovskaja vindt dat de EU te veel heeft weggekeken. @SigridKaag: “Ik denk dat haar kritiek terecht is, tegelijkertijd zijn dit soort veranderingen ontzettend moeilijk. En grote buurman Rusland laat het ook niet allemaal zo makkelijk toe.” #Op1 pic.twitter.com/T25wMIjXuM — Op1 (@op1npo) May 28, 2021

Is het misschien een idee, aangezien het zo enorm “lastig” is allemaal, dat we ophouden met onze moraal op te leggen aan andere landen? Die democratie-activisten in Wit-Rusland hebben onze morele steun, maar waarom zouden we in vredesnaam verder gaan? Welk Néderlands belang is erbij gebaat dat we de situatie daar op scherp zetten, zeker ook in aanmerking nemende dat het alleen maar voor meer stress zorgt met Rusland, dat zich toch al bedreigd voelt door de immer opstomende NAVO en EU?

Ons buitenlands beleid moet erop gericht zijn ónze belangen te behartigen. Niet meer, niet minder. Dit soort moralistisch gekeuvel én activisme bewaart Kaag maar lekker voor privéorganisaties die losstaan van de overheid.